Medio Oriente: Cámara busca revocar decisión del Senado sobre poder de Trump

La votación en la Cámara está prevista para esta tarde y gira en torno a una resolución basada en la Ley de Poderes de Guerra impulsada por el republicano Thomas Massie, de Kentucky, y el demócrata Ro Khanna, de California.

La medida busca restringir la capacidad del presidente para continuar operaciones militares contra Irán sin el aval explícito del Congreso, en medio de la creciente tensión entre Washington y Teherán.

Sin embargo, el proyecto enfrenta un escenario adverso luego de que el Senado rechazara ayer una resolución similar que pretendía obligar al Ejecutivo a obtener autorización legislativa antes de ampliar las acciones militares contra la República Islámica.

La iniciativa en la Cámara refleja la creciente preocupación entre legisladores de ambos partidos por la posibilidad de que Estados Unidos se vea arrastrado a un conflicto más amplio en Medio Oriente sin una aprobación formal del Congreso.

Aun así, analistas en Washington consideran que la propuesta tiene escasas probabilidades de prosperar, dado el precedente marcado por el Senado y la fuerte división política en el Capitolio sobre el papel del Congreso en las decisiones de guerra.

El debate reaviva una disputa histórica en la política estadounidense sobre el equilibrio de poderes entre el Legislativo y el presidente en materia de política exterior y uso de la fuerza militar.

Los promotores de la resolución sostienen que la Constitución otorga al Congreso la facultad de autorizar conflictos armados y que el Ejecutivo no debería poder expandir operaciones militares sin ese respaldo.

Sus detractores, en cambio, argumentan que el presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, necesita flexibilidad para responder con rapidez a amenazas externas.

La votación en la Cámara se produce además en una jornada legislativa cargada en el Capitolio, ya que los legisladores también tienen previsto pronunciarse sobre un proyecto de presupuesto destinado a financiar el Departamento de Seguridad Nacional hasta el final del año fiscal. (ANSA).