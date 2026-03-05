Medio Oriente: Camp Singara, la base italiana en Erbil que entrena a los kurdos

Llamada Camp Singara, en honor a la fortaleza legionaria homónima que data de la época de Septimio Severo, alberga a aproximadamente 300 soldados italianos que, durante los últimos 14 años, coordinaron el entrenamiento del ejército peshmerga en el Kurdistán iraquí.

Desde el entrenamiento de francotiradores hasta la gestión de disturbios, desde el combate urbano hasta el de montaña, la misión "Prima Parthica" ofrece su experiencia para entrenar a soldados kurdos en tres campos de entrenamiento: Benaslawa, Atrush y, el más reciente, Sulaymaniyah.

El objetivo es capacitar a soldados para que adquieran cada vez mayor autonomía en la lucha contra la amenaza terrorista del ISIS.

Solo en 2025, se entrenaron más de 1.200 soldados kurdos.

El contingente italiano en Erbil, dirigido por el coronel Stefano Pizzotti, incluye también el Grupo de Tareas Griffon, un escuadrón de 60 soldados y varios helicópteros a disposición de la coalición para el transporte de personal y materiales a diversas bases del norte de Irak.

La Operación "Prima Parthica", sin embargo, no se limita al entrenamiento militar.

El contingente italiano también participa en actividades de cooperación civil y militar para apoyar a la población mediante donaciones y actividades benéficas.

"Nuestro objetivo es crear vínculos entre las autoridades locales y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales", explicaron los líderes, "y con todas las figuras no militares que tienen influencia en la población".

A mediados de enero, el equipo de Cooperación Civil y Militar (CIMIC) donó medicamentos y suministros médicos a la Dirección de Salud de Sulaymaniyah, que brinda apoyo logístico a más de 30 hospitales y aproximadamente 100 centros de primeros auxilios de la zona.

Además del Kurdistán iraquí, la misión también se extiende a Bagdad, donde los Carabineros están entrenando a las fuerzas policiales locales, con especial atención al orden público y los procedimientos de combate en zonas residenciales.

El Grupo de Tareas Tifón, desplegado en la Base Aérea Ali Al Salem, también está operativo en Kuwait, también como parte de la Operación "Prima Parthica". (ANSA).