Medio Oriente: casa blanca bloquea alerta de inteligencia sobre amenazas de Irán

De acuerdo con el reporte, varias agencias federales estadounidenses habían preparado una declaración conjunta destinada a las fuerzas de seguridad estatales y locales para alertar sobre posibles riesgos derivados de la escalada militar en Medio Oriente.

El documento, que debía difundirse el viernes, fue elaborado por el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y unidades de contraterrorismo, y advertía sobre la posibilidad de ataques o acciones violentas en territorio estadounidense.

Sin embargo, la Casa Blanca decidió suspender la publicación de la alerta.

Según el Daily Mail, el boletín de inteligencia tenía 5 páginas y señalaba que la guerra con Irán podría aumentar el riesgo de incidentes dentro de Estados Unidos.

El informe subrayaba en particular la preocupación por "objetivos sensibles" y advertía sobre la posibilidad de que individuos radicalizados aprovecharan el conflicto como justificación para cometer actos de violencia.

La advertencia estaba destinada a agencias policiales locales, gobernadores y autoridades estatales con el objetivo de reforzar la vigilancia preventiva.

Consultada por el diario británico, la Casa Blanca confirmó que el documento fue retenido, aunque aseguró que la decisión responde a un proceso de verificación de la información.

"Estamos trabajando con las agencias para garantizar que los datos sean precisos, incluso si eso significa dedicar más tiempo a la revisión", señaló la administración.

La revelación se produce en medio de una escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán que ha elevado las tensiones de seguridad tanto en Medio Oriente como a nivel global.

En los últimos días, Washington ha intensificado sus operaciones militares contra objetivos iraníes y contra estructuras vinculadas a Teherán en la región, mientras Irán respondió con ataques y amenazas contra aliados estadounidenses.

Analistas de seguridad señalan que en contextos de conflicto internacional aumenta el riesgo de incidentes internos en Estados Unidos, especialmente acciones inspiradas o motivadas por tensiones geopolíticas.

Las agencias de inteligencia estadounidenses han advertido en el pasado que conflictos en Medio Oriente pueden generar amenazas tanto de actores organizados como de individuos radicalizados que actúan de manera autónoma. (ANSA).