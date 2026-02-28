Medio Oriente: Cerrado Hormuz, en riesgo un quinto del petróleo mundial

El estrecho es un corredor vital que conecta el Golfo con los mercados de Asia, Europa y Norteamérica, descrito por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) como "uno de los cuellos de botella petroleros más importantes del mundo".

Aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo pasa por el estrecho, con un promedio de 20 millones de barriles diarios. Lo mismo ocurre con el gas: aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de GNL pasó por Hormuz en 2024, principalmente desde Catar. Más del 80 % del petróleo y el gas que pasa por el estrecho se destina a los mercados asiáticos.

Y no es casualidad que, además de Estados Unidos, China —el principal beneficiario de las exportaciones energéticas iraníes— se encuentre entre los países más afectados por un cierre prolongado. Sin embargo, Hormuz también es un cruce crucial para Irán. Los analistas han calificado repetidamente un posible bloqueo del estrecho como un verdadero suicidio para el país.

Desde 1979 hasta hoy, Teherán amenazó con cortar el tránsito en aproximadamente 20 ocasiones, comenzando con los años de la guerra de Irak (1980-1988). Las tensiones se intensificaron con mayor frecuencia desde la crisis económica de 2008, alcanzando su punto máximo entre 2018 y 2022. Durante ese período, Irán no dudó en atacar, directamente y a través de sus aliados en Irak y Yemen, los intereses petroleros occidentales en los Emiratos y frente a las costas de Abu Dabi.

Precisamente en respuesta a estas constantes amenazas, durante años Riad y Abu Dabi desviaron parcialmente el tráfico terrestre de crudo mediante oleoductos que, en el caso saudí, atraviesan el reino desde el Golfo al este hasta el Mar Rojo al oeste, y, en el caso emiratí, evitan Hormuz, pasando por detrás hacia el océano Öndico. Sin embargo, la capacidad de tránsito alternativo sigue siendo limitada: alrededor de 2,6 millones de barriles por día, según la EIA. (ANSA).