Medio Oriente: Chile expresa su preocupación por escalada militar

En un comunicado oficial, la cancillería sostuvo que "estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional".

"Chile hace un llamado a detener la violencia, asegurar la protección de la población civil y reitera su firme compromiso con la no proliferación nuclear", advierte la nota.

Se detalla que el Gobierno de Chile está en contacto con las embajadas y consulados chilenos en la región, "a fin de asegurar la situación de sus funcionarios, sus familias, así como de los connacionales que se encuentran en la zona", se señala.

El comunicado destaca que "Chile reafirma su adhesión a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional humanitario, en particular el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, la obligación de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos y la protección de la población civil". (ANSA).