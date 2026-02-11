Medio Oriente: Cientos de prisioneros extranjeros del ISIS trasladados de Siria a Irak

Irak ha recibido hasta la fecha a 5.046 de los aproximadamente 7.000 detenidos de ISIS que el ejército estadounidense comenzó a transferir desde Siria el mes pasado.

Entre los que han llegado a Irak se encuentran 3.245 sirios, 271 iraquíes y 610 detenidos de otros países árabes, como Egipto, Túnez, Marruecos y Arabia Saudí.

Hay más de 900 extranjeros procedentes de Europa, Asia e incluso Australia. El grupo europeo más numeroso procede de Alemania, con 27 detenidos.

También hay 10 sospechosos de Países Bajos, nueve del Reino Unido, 13 de Australia, cuatro de Suecia y tres de Francia, entre otros. Entre los extranjeros también hay más de 130 rusos y 160 sospechosos de Turquía.

Muchas cárceles en Irak ya están desbordadas de sospechosos de pertenecer al ISIS, y los tribunales han dictado cientos de sentencias de muerte y cadena perpetua por delitos de terrorismo, incluyendo a muchos combatientes extranjeros.

A principios de este mes, el poder judicial iraquí anunció el inicio de investigaciones sobre detenidos transferidos desde Siria.

En 2014, el ISIS asoló Siria e Irak, cometiendo masacres y obligando a mujeres y niñas a la esclavitud sexual. (ANSA).