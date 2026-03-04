Medio Oriente: Claude, "la IA que planeó el ataque a Irán"

El magnate justificó esta decisión calificando a Anthropic, la empresa que dio origen a Claude y fundada por el italoestadounidense Dario Amodei, como "una empresa radical de inteligencia artificial de izquierdas dirigida por personas que no tienen ni idea de lo que es el mundo real"

Sin embargo, se dice que el mismo bot ya se utilizó muy recientemente: en la redada en Venezuela para capturar y secuestrar a Nicolás Maduro, en lo que aparentemente es la primera operación militar estadounidense planificada con inteligencia artificial

No está claro cómo se utilizó el modelo, sobre todo porque las capacidades estimadas de Claude van desde la simple extracción de texto de un documento hasta operaciones mucho más complejas y sofisticadas, como la guía autónoma de drones y el seguimiento de rutas

Anthropic reiteró que su política no permite el uso de Claude con fines militares, razón por la cual la compañía terminó en la mira de Trump a través de la red social Truth

Para la operación en Venezuela, el Ministerio de Defensa estadounidense supuestamente confió en Palantir Technologies, contratista del departamento y otras agencias estadounidenses

Esta misma compañía está desarrollando Titan, un modelo de inteligencia artificial totalmente orientado al uso militar: el nombre es un acrónimo de Tactical Intelligence Targeting Access Node (Nodo de Acceso a Objetivos de Inteligencia Táctica), una estación terrestre móvil diseñada para acelerar la transición del sensor al tirador mediante la integración de datos satelitales y sensores terrestres

Se sabe poco o nada sobre el lado israelí: Tel Aviv, sin embargo, ya utilizó el sistema Lavender para identificar y atacar objetivos —en concreto, presuntos miembros de Hamás— durante la guerra en Gaza

Se cree que identificó al menos a 37.000 personas, que se convirtieron en objetivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Probablemente también se utilizó en Teherán. Mientras tanto, la decisión de Anthropic de oponerse al uso irrestricto de su inteligencia artificial con fines militares (la compañía de Amodei ha anunciado que no colaborará con el Departamento de Defensa de Estados Unidos) ha provocado que las descargas de Claude se disparen: en Estados Unidos, las descargas prácticamente se duplicaron tras la prohibición de Trump, superando por primera vez a las de ChatGPT. (ANSA)