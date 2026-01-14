Medio Oriente: comienza la segunda fase, nace el gobierno que administrará Gaza

Este organismo, que podría establecerse la próxima semana en Davos, incluiría a los principales líderes europeos, incluida Giorgia Meloni.

"Hoy anunciamos el lanzamiento de la segunda fase del plan de 20 puntos de Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza", anunció el enviado del presidente estadounidense, Steve Witkoff, enfatizando que la segunda fase también inicia la desmilitarización y reconstrucción completas de la Franja.

Estados Unidos, afirmó, espera que Hamás cumpla con sus obligaciones, "incluyendo el regreso inmediato del último rehén fallecido. De no hacerlo, habrá graves consecuencias". Según el plan aprobado en octubre para iniciar la Fase Dos, aún faltan dos pasos cruciales: la devolución del cuerpo del sargento mayor israelí Ran Gvili y, precisamente, el desarme de Hamás.

El Comité establecido será responsable de la gestión diaria del enclave —desde los servicios de saneamiento y salud hasta los servicios públicos y la educación— y estará presidido por Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Hamás y las facciones palestinas agradecieron a los mediadores su labor, en particular a Egipto y Estados Unidos. El vicepresidente palestino, Hussein Al-Sheikh, también celebró la noticia.

El siguiente paso es la creación de la Junta de Paz, compuesta por aproximadamente 12 miembros y responsable de brindar orientación de alto nivel sobre Gaza. Según el Wall Street Journal, Nickolay Mladenov, exenviado de la ONU para la paz en Oriente Medio y exministro de Asuntos Exteriores de Bulgaria, gestionará las relaciones entre la Junta y el comité palestino.

Sin embargo, según el Financial Times, Estados Unidos también quiere establecer un comité ejecutivo para el "consejo", que incluirá a Steve Witkoff y Jared Kushner.

Para el lunes está prevista una reunión de asesores de seguridad de varios países que podrían unirse a la Junta. Si Trump convoca a los líderes a firmar en Davos (donde se celebrará el Foro Económico Mundial del 19 al 23 de enero), Meloni también podría viajar a Suiza, a pesar de no asistir al Foro. Pero la incertidumbre iraní lo pesa todo: el momento de la creación de la Junta podría verse afectado por el inicio de una acción militar. (ANSA).