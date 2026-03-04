Medio Oriente: Con escalada en Irán, crece el riesgo de terrorismo en Europa

Por Massimo Nestic• (ANSA) - ROMA 4 MAR - El Departamento de las Informaciones para la Seguridad (DIS) reveló hoy un informe en el que se mencionan temas sensibles que incluyen el riesgo terrorista en Italia y Europa, que aumenta con la guerra contra Irán; el creciente fenómeno de los menores de edad radicalizados; la amenaza híbrida cada vez más extendida entre Rusia y China; y las protestas callejeras vigiladas "con la máxima atención".

"Gobernando el cambio" es el título del reporte anual de inteligencia presentado hoy ante la Cámara, el cual también enfatizó que la tecnología es el hilo conductor. "Es un acelerador de procesos, pero también una vulnerabilidad". Así lo afirmó el director del DIS, Vittorio Rizzi.

En una época en la que se registró el mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial (61) y en la que el 72 % de la población vive en países gobernados por autocracias (frente al 49 % en 2004).

Rizzi estuvo acompañado por Alfredo Mantovano, autoridad de Seguridad de Italia; Giovanni Caravelli y Bruno Valnesise, directores del Sistema de información para la seguridad de la República (AISE) y la Agencia de informaciones y seguridad interna (AISI), respectivamente; y Lorenzo Guerini, presidente del Comité parlamentario para la seguridad de la República (COPASIR).

La fecha elegida, enfatizó Mantovano, "no es casual": coincide con el 21.§ aniversario de la muerte del director del Il Servizio informazioni e sicurezza militare SISMI, Nicola Calipari, en Bagdad.

El Informe finaliza en 2025, pero ya se contemplaba la posibilidad de una aceleración en Irán.

En ese caso, según el reporte, "no se puede descartar un aumento del riesgo de terrorismo en Europa e Italia, especialmente con respecto a objetivos israelíes o estadounidenses. De cara al futuro, la propaganda yihadista podría explotar oportunistamente un posible conflicto que involucre a Teherán, instando a una yihad global contra el enemigo común occidental".

También se destacó que el ataque a Gaza ya había avivado el sentimiento antijudío, alimentando los grandes atentados ocurridos precisamente en días festivos.

En ese sentido, las agencias de inteligencia se centran en detectar posibles señales hostiles, incluso de grupos solitarios.

Lo que ocurre en Irán, explicó Mantovano, "está aumentando el sentimiento antiestadounidense y antiisraelí, pero considerando que el objetivo es el régimen iraní, no existe la misma unidad que antes hacia Palestina".

Fuera de Medio Oriente, el reporte aseveró que la principal amenaza para Europa es Rusia.

"El Kremlin considera que se enfrenta a una amenaza a largo plazo procedente de Europa, que se convirtió en el principal bloque antagónico de Moscú tras la consolidación de los canales de diálogo con Washington".

También el informe destaca "la imprudencia de las acciones rusas" en suelo europeo, con ataques a infraestructuras críticas que se quintuplicaron con creces entre 2023 y 2025.

En el ámbito nacional, los anarquistas representan la amenaza más concreta, como lo demuestra el reciente sabotaje a las líneas ferroviarias en protesta por los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Y también se está prestando atención, como aseguró el director de AISI, Bruno Valensise, a las manifestaciones callejeras y a las reacciones de la heterogénea oposición al atentado en Irán, para detectar cualquier intento de acercar a los diferentes círculos.

Por su parte, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, también abordó ese fenómeno.

De hecho, tras el ataque a Irán, declaró: "Comenzamos a evaluar los riesgos y a adoptar las contramedidas necesarias. La experiencia nos enseña que tendremos que monitorear las repercusiones de las protestas".

También existe un fenómeno emergente que debe vigilarse: una radicalización cada vez mayor entre los jóvenes, impulsada no por la ideología, sino por una fascinación por la violencia, "alimentada por una progresiva desensibilización al contenido violento disponible online, accesible en las principales plataformas de redes sociales, incluso en contextos no extremistas".

Por último, la tecnología está en el centro de todas las amenazas consideradas en el Informe.

Por otro lado, el uso de chatbots basados ;;en Inteligencia Artificial, capaces de guiar a los usuarios en la búsqueda de contenido terrorista, incluyendo instrucciones para la fabricación de bombas, está consolidado.

Esa tendencia también se ha observado en Italia.

En efecto, la IA también puede utilizarse para generar propaganda automáticamente para campañas de financiación del terrorismo y para la planificación operativa de atentados.

Las agencias de inteligencia también instan a reflexionar sobre los riesgos asociados al desarrollo de sistemas de armas autónomos: los drones no tripulados con capacidad de toma de decisiones autónoma, los sistemas de defensa automatizados y las ciberarmas autónomas representan "una de las fracturas éticas y legales más profundas abiertas por la tecnología contemporánea".

