Medio Oriente: conflicto con Irán, colapso de vuelos y viajes

La ofensiva y la respuesta iraní generaron una ola de cierres y restricciones del espacio aéreo en gran parte de la región, lo que obligó a aerolíneas de todo el mundo a cancelar o desviar miles de vuelos. Aeropuertos clave del sistema global —especialmente en el Golfo— registraron demoras masivas y cancelaciones, dejando a decenas de miles de pasajeros varados en terminales o en destinos intermedios.

Con el paso de los días, algunas rutas comenzaron a restablecerse y aerolíneas internacionales iniciaron la reprogramación de vuelos, permitiendo que los viajeros empiecen lentamente a regresar a sus países. Sin embargo, el sistema aéreo global continúa operando con fuertes alteraciones.

El impacto fue particularmente fuerte porque Oriente Medio es uno de los grandes corredores de conexión del transporte aéreo mundial. Desde los hubs del Golfo —como Dubái, Doha y Abu Dhabi— operan rutas que conectan Europa con Asia, África y Oceanía.

Cuando varios países de la región restringieron o cerraron su espacio aéreo por motivos de seguridad, las aerolíneas se vieron obligadas a rediseñar rutas de larga distancia, en muchos casos con trayectos más largos, mayores costos de combustible y escalas adicionales.

El resultado fue un efecto dominó que afectó vuelos en todo el planeta, incluidos servicios entre Europa y Asia o entre América y el sudeste asiático.

Entre los pasajeros más afectados se encuentran turistas internacionales, trabajadores expatriados y viajeros de negocios que utilizan los hubs del Golfo como punto de conexión.

Muchos pasajeros permanecieron durante días en aeropuertos o en hoteles cercanos esperando reprogramaciones, mientras aerolíneas y autoridades aeroportuarias intentaban reorganizar los itinerarios y dar prioridad a vuelos de regreso.

En algunos casos, viajeros optaron por trasladarse por tierra a otros aeropuertos de la región considerados más seguros para poder continuar sus viajes.

Analistas del sector señalan que el episodio representa una de las mayores perturbaciones del transporte aéreo internacional desde la pandemia de Covid-19.

Además del impacto inmediato en vuelos y pasajeros, las aerolíneas enfrentan mayores costos operativos por desvíos de rutas, combustible adicional y cambios logísticos, mientras que el turismo regional también podría verse afectado si la tensión militar se prolonga.

Por ahora, la industria aérea mantiene un monitoreo permanente de la situación en Oriente Medio, consciente de que cualquier nueva escalada militar podría volver a alterar el frágil equilibrio del tráfico aéreo internacional. (ANSA).