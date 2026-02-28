Medio Oriente: Cruz Roja alerta sobre una "reacción en cadena" tras ataque a Irán

La presidenta del organismo, Mirjana Spoljaric, señaló que el respeto a las reglas de la guerra "es una obligación y no una elección", en medio del rápido deterioro de la situación de seguridad regional.

El alerta llega luego de que misiles iraníes impactaran este sábado en capitales del Golfo Pérsico en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes contra objetivos iraníes, en una escalada que amenaza con ampliar el conflicto.

Según el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, un civil murió en Abu Dhabi tras ser alcanzado por restos de un misil interceptado, mientras imágenes difundidas en redes muestran columnas de humo sobre la capital emiratí.

Spoljaric advirtió que la ayuda humanitaria "no puede seguir el ritmo ni la magnitud del sufrimiento causado por conflictos continuos" y reclamó voluntad política para evitar nuevas muertes y destrucción, subrayando que hospitales, viviendas y escuelas deben quedar fuera de cualquier ataque. (ANSA).