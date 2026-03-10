Medio Oriente, cuidado que no sean ustedes los eliminados, le dijo Irán a Trump

"Quienes son más poderosos que usted han intentado eliminar a la nación iraní y han fracasado. ¡Cuidado de no ser eliminado!", escribió Larijani en X. "Irán no teme a sus amenazas vacías".

Donald Trump amenazó el lunes con atacar a Irán "mucho más duro" si Teherán bloqueaba los envíos de petróleo a la región.

El martes por la mañana, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ali Mohammad Naini, afirmó que las fuerzas iraníes bloquearían "las exportaciones de petróleo de la región al bando enemigo y sus socios hasta nuevo aviso".

El tráfico marítimo en el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde suele pasar casi el 20% del petróleo crudo mundial, se ha visto gravemente afectado desde el inicio de la guerra, desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Analistas creen que las repercusiones en los mercados, las perturbaciones en el Estrecho de Ormuz y los precios del petróleo influirán considerablemente en el desarrollo de la guerra por parte de Estados Unidos. (ANSA).