Medio Oriente: Daños menores en infraestructura estadounidense

Así lo declaró el Comando Central, enfatizando que no hay indicios de bajas ni heridos estadounidenses.

La Operación Furia pica comenzó a la 1:15 a. m. para desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, priorizando las zonas que representaban una amenaza inminente.

Los objetivos incluían las instalaciones de mando y control de la Guardia Revolucionaria, las zonas de lanzamiento de misiles y drones, y los aeródromos militares, según informó el Comando Central estadounidense.

Tras la primera oleada de ataques, las fuerzas del CENTCOM se defendieron con éxito de cientos de misiles y drones iraníes. Las primeras horas de la operación incluyeron lanzamientos de precisión. La Fuerza de Tarea Scorpion Strike empleó entonces drones kamikaze por primera vez en combate.

