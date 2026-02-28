Medio Oriente: De Israel a los Emiratos, más de 58 mil italianos en la zona

En la región volvió a aumentar la tensión tras el ataque contra Irán, que respondió con incursiones dirigidas contra bases estadounidenses, con explosiones escuchadas también en capitales y zonas turísticas del área, donde además se cerraron espacios aéreos y numerosos vuelos quedaron suspendidos.

Arabia Saudita confirmó que fueron alcanzadas la capital, Riad, y la región oriental, mientras que explosiones se escucharon repetidamente en Doha, en Qatar, y en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. En Dubái, el fuego llegó hasta la turística isla artificial Palm Jumeirah, donde un hotel fue alcanzado y se registraron cuatro heridos. También fueron atacados varios edificios residenciales en Manama, capital de Bahréin.

Según las últimas estimaciones, los italianos presentes en la región superan los 58 mil, entre residentes, turistas y ciudadanos en viajes de trabajo u otros motivos. Emiratos Árabes Unidos e Israel aparecen como los países con mayor concentración de connacionales, con cerca de 22.400 y 20.800 presencias respectivamente.

En Irán, donde desde hace tiempo rige la recomendación de evitar viajes, habría unas 470 personas, casi todas residentes, como recordó el ministro de Relaciones Exteriores Antonio Tajani.

Entre los países vecinos de Israel, Líbano cuenta actualmente con unos 3.900 connacionales, mientras que en Jordania los italianos presentes superan ligeramente los 2 mil.

En la península arábiga, la presencia italiana alcanza casi 3.500 personas en Arabia Saudita, 3.200 en Qatar, 1.000 en Kuwait, alrededor de 780 en Bahréin y poco más de 550 en Irak.

A las "decenas de miles" de italianos presentes en Medio Oriente y el Golfo, residentes o turistas, la recomendación —indicó Tajani— es "no desplazarse y permanecer en casa o en el hotel". (ANSA).