Medio Oriente: De la guerra en la sombra al conflicto abierto, la escalada

Estas son las principales etapas de la escalada de los últimos 15 años: - "GUERRA EN LAS SOMBRAS" (2010-2023): El conflicto se desarrolló con operaciones clandestinas para frenar el programa nuclear de Irán y la influencia regional de Teherán.

Se han perpetrado una serie de asesinatos selectivos contra científicos nucleares iraníes, mientras que también se han lanzado ciberataques como el virus Stuxnet para sabotear las centrifugadoras de Natanz.

En 2018, Israel logró retirar de la capital iraní todo un archivo nuclear secreto con algunos planes atómicos. En 2020, Mohsen Fakhrizadeh, considerado el padre del programa nuclear iraní, murió en un ataque atribuido al Mossad. Entre 2021 y 2023, el enfrentamiento se desarrollará también en el mar con ataques cruzados a cargamentos en el golfo Pérsico y el mar Rojo.

- INICIO DEL CHOQUE ABIERTO (2024): A principios de abril de ese año, Israel atacó el consulado iraní en Damasco, matando a altos oficiales de Pasdaran, incluido el general Mohammad Reza Zahedi.

El 13 y 14 de abril comienza la operación 'Promesa Verdadera', la primera represalia directa de Irán desde su territorio con el lanzamiento de 300 drones y misiles (todos interceptados) hacia Israel. Menos de una semana después, el Estado judío respondió con un ataque quirúrgico cerca de una base aérea en Isfahán, destruyendo los sistemas de defensa por radar.

A finales de julio, Ismail Haniyeh, líder político de Hamás, fue asesinado en Teherán durante una incursión atribuida a Israel. Luego, el 1 de octubre, Irán lanzó alrededor de 180 misiles balísticos contra Israel en represalia por la muerte de los Haniyeh y del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah.

A finales del mismo mes, Israel lanzó la operación "Días de Arrepentimiento", atacando 20 emplazamientos militares en Irán, incluidas fábricas de misiles y defensa aérea.

- LA "GUERRA DE LOS 12 DÖAS" (2025): La operación 'Rugido del León' comienza el 13 de junio cuando Israel lanza una campaña aérea masiva contra sitios nucleares y militares en Irán (incluidos Natanz e Isfahán).

Irán responde de inmediato con oleadas de drones y misiles. El 22 de junio, Estados Unidos entró en acción con su 'Midnight Hammer', golpeando tres plantas nucleares iraníes.

Posteriormente, Irán atacó bases estadounidenses en Qatar (Al Udeid) e Irak antes de que el 24 de junio entrara en vigor un alto el fuego mediado por Estados Unidos, tras 12 días de hostilidades.

- HOY, 28 DE FEBRERO DE 2026: Estados Unidos e Israel atacan a Irán, que responde con descargas de misiles hacia Israel y con incursiones en bases estadounidenses en toda la región. (ANSA).