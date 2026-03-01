Medio Oriente: Decapitada la teocracia, "muerto también Ahmadinejad"

"Eliminados de un solo golpe 48 líderes iraníes", anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, proporcionando un balance de las víctimas más significativas de las primeras 24 horas de guerra. Entre ellos estaría también el expresidente Mahmoud Ahmadinejad, cuya muerte, sin embargo, aún está envuelta en la incertidumbre, como suele ocurrir en estos contextos.

La agencia de noticias semioficial Ilna anunció la ejecución del expresidente, junto con sus cuerpos de seguridad durante el primer ataque del sábado, noticia que fue relanzada por los medios internacionales. Pero la misma Ilna luego modificó la información citando a una fuente anónima que negaba su muerte.

Desmentido respaldado también por una fuente israelí en los medios: "Hasta donde saben, no ha sido eliminado".

Ahmadinejad, ya alcalde de Teherán, fue elegido presidente el 24 de junio de 2005, tras haber derrotado al expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani en la segunda vuelta de unas elecciones marcadas por acusaciones de fraude y críticas al Consejo de Guardianes.

Ultraconservador, describió el Holocausto como una "leyenda" y, en el plano internacional, era conocido por su postura agresiva e intransigente: defendió con pasión el programa nuclear iraní contra lo que él llamó "potencias arrogantes" y fortaleció los lazos con Rusia.

En 2009 fue elegido para un segundo mandato en elecciones que desataron duras protestas ("La Onda Verde"). En los últimos años, tras la muerte del presidente Raisi en 2024, ha intentado regresar a la política, pero su candidatura fue rechazada por el Consejo de Guardianes.

Entre las primeras víctimas ilustres del ataque realizado el sábado por la mañana están el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh. Pakpour había estado al mando de los Pasdaran desde el primer día de la guerra de 12 días del pasado junio, ocupando el lugar de Hossein Salami, asesinado poco antes. Fue rápidamente nombrado su vice, Ahmad Vahidi.

También fue eliminado el asesor de Jamenei, Ali Shamkhani: secretario del Consejo Supremo de Defensa iraní, era considerado el hombre fuerte del programa nuclear de Teherán. Ya durante la guerra de 12 días circuló el rumor de que había sido asesinado.

Pero en el asalto resultó gravemente herido y, poco después, hizo saber que estaba "vivo y listo para sacrificar su vida".

Asesinados también el jefe de inteligencia de la policía iraní, Gholamreza Rezaian, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Abdolrahim Mousavi.

Mousavi era una figura destacada del ejército de la República Islámica y su nombramiento como jefe del Estado Mayor representó un cambio en la estructura de mando militar iraní, según informaron los medios árabes: fue la primera vez que este cargo, previamente ocupado por comandantes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, fue confiado a un comandante del ejército.

Mousavi fue asesinado junto con varios otros comandantes militares, informó la televisión estatal iraní, que el sábado participaban en una reunión del Consejo de defensa. En esa reunión también estaba Ali Jamenei, el objetivo número uno del ataque. (ANSA).