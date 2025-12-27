Medio Oriente: Desacuerdo entre EE. UU. e Israel sobre la reconstrucción de Gaza

El gobierno estadounidense está interesado en proceder con la Fase 2 del plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra a mediados del próximo mes, y fuentes israelíes afirman que el gobierno desea que la transición se produzca simultáneamente: desarmar la Franja y reconstruirla.

Sin embargo, Israel quiere desarmar y desmilitarizar la Franja primero, y solo después de eso proceder con la fase de reconstrucción.

Como parte del plan, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya están despejando zonas en Rafah para preparar el terreno para la siguiente fase, que incluye la reubicación de la población en barrios que se construirán en Rafah, sin la participación de las FDI ni de Hamás.

El plan estadounidense contempla inicialmente el despliegue de casas móviles, pero posteriormente también incluirá nuevas construcciones.

Sin embargo, existen importantes interrogantes en torno a la formación de la fuerza multinacional que operaría en la Franja, incluida la participación turca.

Según una fuente familiarizada con el asunto, tanto Italia como Indonesia han acordado enviar soldados a la fuerza, que operará bajo un mandato similar al de la FPNUL, las fuerzas ONU de Lbano.

Mientras tanto, el reconocimiento formal por parte de Israel de Somalilandia como un "estado independiente y soberano" está generando controversia, convirtiéndose en el primer país del mundo en dar este paso hacia la autoproclamación de una república separada de Somalia.

En una entrevista con el New York Post, el presidente estadounidense respondió "no" cuando se le preguntó si reconocía a Somalilandia. Y añadió: "Estudiaremos y evaluaremos. Estudio muchas cosas y siempre tomo excelentes decisiones, que resultan acertadas".

"¿Alguien sabe exactamente qué es Somalilandia?", preguntó Trump.

El Consejo de Cooperación del Golfo, que reúne a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait, Omán y Qatar, también denunció el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel como "una grave violación de los principios del derecho internacional y una flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial" de Mogadiscio. (ANSA).