Medio Oriente: Desde Al Udeid hasta la Quinta Flota, las bases estadounidenses

Estos son los puestos de avanzada estadounidenses en la región: - Bahréin: sede del cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos; su área de responsabilidad abarca el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el Mar Arábigo y partes del océano Öndico.

Ha sido atacado con misiles y drones, pero hasta el momento no se han reportado heridos.

- Catar: sede de la Base Aérea Al Udeid, que se extiende por 24 hectáreas a las afueras de la capital, Doha, y es el cuartel general avanzado del Comando Central estadounidense, que dirige las operaciones militares en un territorio que se extiende desde Egipto, al oeste, hasta Kazajistán, al este.

Es la base estadounidense más grande en Oriente Medio, con aproximadamente 10.000 soldados.

- Kuwait: Aquí se encuentran varias instalaciones militares: Camp Arifjan, cuartel general avanzado de la Central del Ejército de Estados Unidos; la Base Aérea Ali Al Salem, a unos 40 km de la frontera iraquí, conocida como "La Roca" por su entorno aislado y hostil; y Camp Buehring, creado durante la Guerra de Irak de 2003, un puesto de escala para las unidades del Ejército de estados Unidos desplegadas en Irak y Siria.

- Emiratos Árabes Unidos: Sede de la Base Aérea Al Dhafra, ubicada al sur de Abu Dabi y compartida con la Fuerza Aérea Emiratí. El puerto de Jebel Ali en Dubái, si bien no es una base militar oficial, es el mayor puerto de escala de la Armada de Washington en Medio Oriente y recibe regularmente portaaviones y otros buques estadounidenses.

- Irak: Estados Unidos mantiene presencia en la Base Aérea Ain Al Asad, en la provincia occidental de Anbar, en apoyo a las fuerzas de seguridad iraquíes. Ubicada en la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, la Base Aérea de Erbil sirve como centro para las fuerzas estadounidenses y de la coalición que llevan a cabo ejercicios de entrenamiento y combate.

- Arabia Saudita: Algunos de los 2.321 militares estadounidenses en el país están estacionados a unos 60 kilómetros al sur de Riad, en la Base Aérea Príncipe Sultán, que alberga baterías de misiles Patriot y sistemas de defensa aérea de gran altitud. (ANSA).