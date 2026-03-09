Medio Oriente: desde Italia armas de defensa y logística, queda el nudo del Samp T

La intención es proporcionar radares o drones hasta los lanzadores listos para neutralizar los aviones lanzados desde Teherán. Todo ello para favorecer la táctica militar de "saturación": llenar los cielos con el uso masivo y simultáneo de enjambres de drones no tripulados para hacer frente a los ataques hasta agotar las municiones de Artesh y Pasdaran.

Permanece un nudo crucial, el envío del Samp T: el sistema tierra-aire que intercepta y luego neutraliza con misiles las amenazas provenientes del cielo, ya proporcionado en dos ejemplares a Kiev (uno, sin embargo, fue destruido por las tropas de Moscú), es ensamblado en colaboración con Francia y la producción de sus componentes requiere tiempos largos.

Italia debería tener actualmente disponibles otros cuatro: uno está en Estonia y permanecería en Europa del Este para garantizar la seguridad del área, otros dos están en Sabaudia defendiendo el país y un tercero está en Mantova.

Los países del Golfo lo habrían solicitado expresamente a Italia y uno de los dispositivos podría ser trasladado a Kuwait o a los Emiratos. Pero esta, por el momento, sigue siendo solo una opción sobre la mesa, a la espera de que se acuerde su envío al Consejo de la OTAN: el resultado de la decisión, por tanto, no es en absoluto seguro.

De seguro no sería una operación fácil y habrá que entender si, con una reducción progresiva del arsenal iraniano, el uso del Samp T resultará realmente necesario o se considerará más apropiado no exponer nuestro país.

El uso de la contracarga italo-francesa requeriría además un equipo de al menos 70 personas especialmente entrenadas y capaces de operar en las diversas estaciones, desde la de mando a los radares hasta cada lanzador.

El problema logístico, nada despreciable, se referiría en cambio al transporte de todo el sistema, dotado de un radar multifuncional, un módulo de mando y control, algunos lanzadores verticales montados en camiones y misiles interceptores Aster.

La hipótesis podría ser la de una colaboración con otras fuerzas armadas aliadas, como Estados Unidos, por ejemplo, para el transporte de los módulos a bordo de un Boeing C17 estadounidense: en tal caso, en el transcurso de dos días, el Samp T ya habría llegado a su destino.

Más allá de las sinergias internacionales, la cuestión interna se refiere en cambio al instrumento elegido por el Ejecutivo para los apoyos.

El gobierno continuaría proporcionando apoyo militar a los Estados de Medio Oriente a través de las misiones bilaterales ya en curso.

En este sentido, la resolución de mayoría aprobada la semana pasada en el Parlamento ya garantizaría el visto bueno a las ayudas como formas de potenciación de las misiones, con efectivos enviados en apoyo de nuestras fuerzas armadas ya en el lugar.

En general, se trata de tipos totalmente diferentes en comparación con los diversos decretos sobre Ucrania -todos clasificados- que llevaron a diferentes paquetes para la cesión de armas a Kiev.

Por otro lado, ya el viernes pasado partió del puerto de Taranto la fragata misilística "Federico Martinengo", el barco de la Marina militar italiana dirigido a Chipre para la defensa de la isla, que en estas horas ha hecho una parada en el puerto de Suda, en Grecia.

El barco, con más de 160 militares italianos a bordo, podría llegar al área antes del viernes, pero según algunas fuentes, podría adelantarse. Todo dependerá de las operaciones de coordinación entre Italia, España, Francia y Países Bajos.

