Medio Oriente: Diluvio de bombas sobre Irán para decapitar al régimen

Por Laurence Figá-Talamanca (ANSA) - ROMA, 03 MAR - Una red de fuego cruzado atraviesa el Golfo Pérsico y llega al Mediterráneo: así aparecen los cielos del Medio Oriente en el cuarto día de guerra. Estados Unidos e Israel continúan atacando a Irán "a gran escala", decididos a desmantelar el régimen y a evitar que el liderazgo se renueve sin un cambio radical

Durante la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron el "más importante" cuartel general de los ayatolás en Teherán y posteriormente el sitio de la Asamblea de Expertos en Qom, encargada de elegir al sucesor de Ali Khamenei

No está claro si el edificio fue evacuado a tiempo, como afirman los medios iraníes, o si fue atacado mientras se llevaba a cabo la votación para designar al nuevo líder supremo, según fuentes israelíes. En cualquier caso, el Mossad advirtió en un mensaje en farsi que "no importa quién sea elegido: su destino ya está escrito; solo el pueblo iraní elegirá a su futuro líder"

El presidente estadounidense, Donald Trump, coincidió al afirmar que "el escenario más negativo en Irán en este momento es que el país caiga en manos de alguien que sea peor que (Alí) Jamenei", minimizando también la figura de Reza Pahlavi, hijo del ex sha, que ha expresado su disposición a ayudar

El premier israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el régimen está en su punto más débil desde 1989 y que "no será una guerra infinita", sino "una acción rápida y decisiva". Netanyahu ordenó al FDI avanzar en el sur del Líbano para "proteger a Israel de Hezbolá"

En Irán, donde se reportan cerca de 800 muertes según la Cruz Roja, el país amplía el alcance de su represalia

El Departamento de Estado norteamericano instó a los ciudadanos estadounidenses a salir "inmediatamente" de 15 países de la región

Dos drones iraníes atacaron la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, causando un incendio limitado y provocando la ira de Trump y Riad

El comandante en jefe prometió que el ataque, así como la muerte de seis soldados estadounidenses en Kuwait, no quedarían sin respuesta: "Tenemos reservas de armas ilimitadas. Podríamos luchar para siempre", advirtió

Arabia Saudita calificó el ataque de "cobarde e injustificado", recordando que no permitió el uso de su espacio aéreo para atacar a Irán, y reservándose el derecho a "responder a una agresión"

Los Emiratos Árabes Unidos, que han sido los más afectados por Teherán, estarían evaluando atacar sitios de misiles iraníes para detener los lanzamientos contra su territorio

Qatar, también blanco de la represalia iraní, fue señalado por fuentes israelíes como responsable de un ataque a la República Islámica, aunque el gobierno qatarí ha desmentido estas afirmaciones, afirmando que solo interceptaron aviones y misiles en su espacio aéreo

Mientras tanto, Omán, que ha servido como mediador entre Teherán y Washington en las negociaciones nucleares, ha hecho un llamado a retomar la diplomacia

En este contexto, Europa también se involucra: por primera vez desde el inicio del conflicto, aviones británicos intervinieron para derribar drones en los cielos de Jordania e Irak

El Reino Unido decidió enviar un barco militar, el Dragon, y helicópteros anti-drone a Chipre para proteger la base RAF de Akrotiri, que ya fue objetivo de dos drones iraníes

Teherán advirtió que cualquier "acción defensiva" por parte de los países europeos será considerada "un acto de guerra", según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei

Los Guardianes de la Revolución también amenazaron con represalias no solo bélicas, anunciando: "Atacaremos todos los centros económicos de la región; el precio del petróleo alcanzará pronto los 200 dólares", declaró el general Ebrahim Jabbari

En tanto, Israel, que reportó 12 heridos en los recientes ataques iraníes, continúa bombardeando a Hezbolá en Beirut y avanza en el sur del Líbano por primera vez desde el alto el fuego de noviembre de 2024, con la intención de crear un "cordón de seguridad" entre los militantes pro-iraníes y las comunidades israelíes en el norte del país

Una nueva guerra que, según la ONU, ya provocó el desplazamiento de al menos 30.000 personas en Líbano, mientras la misión de paz de UNIFIL en el sur evacuó al personal no esencial. (ANSA)