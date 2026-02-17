Medio Oriente: diputado iraní rompe foto de Mattarella en el Parlamento
Canciller Tajani convoca al embajador de Teherán en Roma
Sergio Mattarella
Lo informó el canal satelital Iran International y publicó el lunes un video del incidente.
Zarei mostró, rompió y arrojó a la basura una hoja de papel con fotos del presidente Sergio Mattarella, el mandatario francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el rey español Felipe VI y la eurodiputada de la Liga Norte, Isabella Tovaglieri, quien días antes había roto una foto del líder supremo iraní, Ali Khamenei en la Eurocámara.
"Ha ocurrido un hecho lamentable: un parlamentario iraní rompió una foto del presidente Sergio Mattarella, a quien expresamos nuestra solidaridad, y por eso he decidido citar al embajador iraní", anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. (ANSA).