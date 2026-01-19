Medio Oriente: dos bebés mueren en una guardería de Jerusalén

(ACTUALIZACION) (ANSA) - TEL AVIV, 19 GEN - Dos bebés, de dos y cuatro meses, murieron tras sufrir una intoxicación grave en una guardería de Jerusalén.

El Magen David Adom informó que otros 53 niños fueron hospitalizados por problemas respiratorios causados por una sustancia aparentemente liberada por el calentador.

La guardería, que funcionaba en una residencia privada sin licencia, fue evacuada por la policía y los bomberos.

Tres cuidadores fueron detenidos para ser interrogados, mientras que decenas de padres acudieron en masa a la zona para intentar localizar a sus hijos.

Según la policía, se sospecha que se produjo un accidente con materiales peligrosos dentro de la guardería. (ANSA)