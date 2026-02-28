Medio Oriente: Drones kamikaze y 500 objetivos, ataque que parece de película

El ataque se lanzó con el objetivo de "desestabilizar el aparato de seguridad del régimen iraní, priorizando áreas que representaban una amenaza inminente". Los objetivos incluían "instalaciones de comando y control de la Guardia Revolucionaria, bases de lanzamiento de misiles y drones, y aeródromos militares", según el Comando Central de Estados Unidos, que lidera las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente.

Estados Unidos operó junto a Israel, que desplegó "aproximadamente 200 aviones de combate" en lo que fue el "mayor ataque aéreo militar en la historia de la Fuerza Aérea Israelí".

A pesar de la respuesta iraní, que incluyó cientos de misiles y drones, las fuerzas armadas lograron organizar una defensa exitosa. "No hay indicios de bajas o heridos estadounidenses", enfatizó el Comando Central, señalando que las instalaciones estadounidenses sufrieron daños mínimos.

En el ataque, la fuerza de tarea Scorpion Strike utilizó drones kamikaze de bajo costo en combate por primera vez, además de misiles Tomahawk. Al describir la operación, el Comando Central publicó un video que muestra cómo se atacó un objetivo iraní.

"Como dijo el presidente, nuestro objetivo es defender a los estadounidenses eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní. El presidente ha ordenado una acción contundente.

Estamos atacando sin descanso", es el mensaje que acompaña al video.

Según informes, Estados Unidos atacó instalaciones militares, mientras que Israel atacó a funcionarios individuales del régimen. Esta división podría ayudar a Donald Trump a defenderse de las críticas internas, que ya han estallado.

