Medio Oriente: EEUU abandona Siria, el EI levanta la cabeza

En este contexto se multiplican los episodios de violencia atribuidos o reivindicados por el grupo yihadista en la periferia de Raqqa y Deir az Zor, un área donde el EI nunca fue derrotado desde que comenzó a operar hace diez años.

En un raro mensaje de audio, el autodenominado portavoz del EI, Abu Huzayfa al-Ansari, instó el sábado a los combatientes a actuar contra "el nuevo régimen sirio", argumentando que Siria pasó de la influencia iraní a una turco-estadounidense.

Esto no cambia los planes estadounidenses: el desenganche avanza a un ritmo acelerado y debería concluir a finales de marzo. En las últimas horas, convoyes de vehículos pesados, blindados y estructuras prefabricadas han salido de una base militar en el noreste sirio, en la frontera con Irak y Turquía.

Washington mantuvo hasta hoy alrededor de 1.000 militares en las áreas del este y noreste sirio, de donde se habían retirado en 2012 las fuerzas gubernamentales del antiguo régimen de los Assad.

Este se disolvió en diciembre de 2024, dejando espacio para las milicias yihadistas del nuevo líder Ahmad Sharaa.

Una vez en el poder en Damasco, Sharaa fue rápidamente promovido a aliado de Estados Unidos y Turquía.

Con el apoyo de Ankara y Washington, Sharaa y sus hombres desplazaron entre diciembre y enero a las fuerzas kurdo-sirias, que habían sido utilizadas por Estados Unidos como carne de cañón en la "guerra contra el Isis".

En las últimas semanas, Estados Unidos ya había trasladado a más de 5.700 personas acusadas de haber participado en las acciones del Estado Islámico al vecino Irak.

Entre estos prisioneros no solo hay iraquíes y sirios, sino hombres de decenas de nacionalidades, incluidos estadounidenses.

En Siria, pero en un contexto mucho más opaco, permanecen miles de mujeres y niños, tanto sirios como extranjeros, que salieron en pocas semanas del campo de al-Hol, utilizado durante años para albergar a decenas de miles de familiares de presuntos milicianos del EI.

En menos de un mes, tras el traspaso de poder de las fuerzas kurdas a las nuevas autoridades sirias, el campo fue cerrado.

Hasta hace pocas semanas, albergaba a aproximadamente 24.000 personas, incluyendo a más de 6.300 extranjeros.

Parte de las familias fue trasladada por las nuevas autoridades sirias al campo de Akhtarin, en el norte de la región de Aleppo. Sin embargo, no hay información documentada sobre cientos de otras familias de al-Hol. (ANSA).