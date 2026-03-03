Medio Oriente: EEUU activa alerta global y evacúa países de Medio Oriente

El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje de máxima urgencia en la que recomienda que los estadounidenses que se encuentren en la región utilicen los medios comerciales disponibles para salir cuanto antes debido a "graves riesgos para su seguridad", en medio de ataques con misiles, drones y cierre de espacios aéreos.

La lista de países en los que se exhorta a abandonar el territorio incluye Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel (incluida Cisjordania y Gaza), Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

El llamado se produce después de que Estados Unidos y aliados israelíes lanzaran una serie de operaciones militares contra posiciones iraníes, lo que ha generado una fuerte reacción y ataques regionales, incluidos impactos sobre instalaciones vinculadas a intereses estadounidenses.

La subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar, detalló que el mensaje va dirigido tanto a ciudadanos residentes como a viajeros temporales y que se han reforzado los canales de asistencia consular para facilitar la salida de quienes lo deseen.

Las advertencias se enmarcan en un contexto de cierre de numerosos espacios aéreos y cancelaciones de vuelos en toda la región, lo que podría complicar las opciones de salida si la situación se sigue deteriorando.

"Nuestra prioridad número uno es la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo", dijo Namdar en un mensaje difundido en redes sociales, instando además a registrarse en el programa de viajeros del Departamento de Estado para recibir alertas y asistencia en tiempo real.

La medida se suma a otras advertencias emitidas por aliados, que han pedido a sus propios ciudadanos reconsiderar viajes y estancias en partes de Oriente Medio afectadas por la violencia en expansión.

La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel marca una nueva fase de máxima tensión en Medio Oriente. Analistas advierten que la combinación de ataques selectivos, retórica de guerra prolongada y posibles represalias iraníes aumenta el riesgo de una expansión regional. (ANSA).