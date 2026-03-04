Medio Oriente: EEUU afirma que tiene municiones suficientes

"Sé que ha habido muchas preguntas sobre las municiones. Tenemos municiones de precisión suficientes para la tarea que tenemos por delante, tanto en ofensiva como en defensa", afirmó Caine durante declaraciones a periodistas en el Pentágono.

El jefe militar evitó dar detalles sobre los niveles de reservas o la cantidad de armamento disponible. "Sé que ha habido un gran debate al respecto. Aprecio el interés, pero deben saber que consideramos esto un asunto de seguridad operativa", agregó.

Las declaraciones se producen mientras Washington intensifica sus operaciones militares en el marco de la escalada con Irán, tras los recientes ataques contra instalaciones estratégicas del país persa y la posterior respuesta de Teherán contra bases estadounidenses en la región.

En paralelo, crecen las preocupaciones en Washington sobre el estado de los arsenales estadounidenses, especialmente de municiones guiadas de precisión, fundamentales en las operaciones militares modernas.

Informes difundidos por medios estadounidenses señalan que el aumento de las operaciones militares y el apoyo a aliados en distintos escenarios podría presionar las reservas del Pentágono, lo que llevó a la administración de Donald Trump a considerar medidas para acelerar la producción de armamento.

Según esas versiones, la Casa Blanca podría presionar a las principales empresas del complejo industrial militar para incrementar rápidamente la fabricación de misiles, bombas guiadas y otros sistemas de precisión, con el objetivo de reforzar los inventarios en caso de un conflicto prolongado.

Analistas de defensa señalan que muchas de estas municiones requieren meses o incluso años de producción, lo que ha llevado al Pentágono a impulsar en los últimos años una expansión de la capacidad industrial del sector de defensa estadounidense.

Mientras tanto, el gobierno estadounidense insiste en que sus fuerzas armadas mantienen capacidad operativa plena para responder tanto a ataques como a nuevas operaciones militares en la región. (ANSA).