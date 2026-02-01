Medio Oriente: EEUU e Irán negocian, liberan a joven símbolo de las protestas

Los primeros indicios de que las negociaciones están en marcha para evitar una escalada provienen de Teherán, donde el gobierno desmintió informes sobre ejercicios militares en el estratégico estrecho de Ormuz y, lo más notable, liberó al joven activista Erfan Soltani.

Arrestado el pasado 8 de enero y condenado a muerte por "propaganda contra el Estado", Soltani había sido advertido por Estados Unidos sobre un posible asesinato, lo que generó una creciente presión internacional.

Su liberación se produjo tras el pago de una fianza de dos mil millones de toman (poco más de €10.000).

La oficina del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, publicó este domingo un listado de 2.986 personas fallecidas durante las protestas en el país.

Estas manifestaciones, que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, compara con un golpe de Estado, han generado una respuesta alarmante.

El anciano líder teocrático también amenazó a los estadounidenses, advirtiendo que cualquier conflicto no se limitaría a Irán, sino que podría estallar en una "guerra en la región".

A pesar de estas palabras amenazantes, Donald Trump se mantuvo optimista: "Irán nos habla en serio; esperamos negociar algo aceptable".

Detrás de estas tensiones hay un esfuerzo de mediación. Los líderes de Egipto, Qatar y Turquía están trabajando para desescalar la crisis.

El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, viajó recientemente a Teherán para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Larijani.

Turquía también desempeña un papel clave. Según Haaretz, un posible ataque estadounidense podría esperar el resultado de una nueva ronda de negociaciones diplomáticas lideradas por Ankara.

En este contexto, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, podría proponer salvaguardar el uranio enriquecido de Irán, comprometiéndose a no devolverlo jamás a Teherán.

Estas negociaciones se reflejan en las palabras conciliadoras de figuras iraníes clave. Desde el presidente Masoud Pezeshkian ("la guerra no beneficiaría ni a Irán ni a Estados Unidos") hasta Larijani, quien habló de "progreso" en las "negociaciones", y Araghchi, que expresó estar "seguro de que podemos llegar a un acuerdo".

Sin embargo, advirtió: "Desafortunadamente, hemos perdido la confianza en Estados Unidos como socio negociador". Aun así, el intercambio de mensajes a través de países amigos en la región está facilitando conversaciones "fructíferas" con Washington.

No obstante, Estados Unidos no ha descartado la opción militar. Trump ha solicitado planes para ataques rápidos que eviten un conflicto prolongado en el Medio Oriente, lo cual podría ser perjudicial para su situación política interna.

Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel, el teniente general Eyal Zamir, estuvo en Estados Unidos analizando las posibles acciones sobre Irán.

El Pentágono continúa movilizando sus sistemas de defensa aérea para brindar protección integral a Israel, sus aliados y sus propias bases militares.

Por esta razón, según algunos analistas, un ataque estadounidense contra Irán no es inminente.

Así, el enfoque de Donald Trump parece ahora inclinarse hacia una solución diplomática. (ANSA).