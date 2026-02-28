Medio Oriente: EEUU e Israel atacaron Irán, muerto el Líder Supremo

Donald Trump, tras semanas de amenazas, rompió el estancamiento desde su complejo turístico de Mar-a-Lago al anular las negociaciones nucleares y autorizar la Operación Rugido del León, con la aprobación de Benjamin Netanyahu: un ataque coordinado con Israel, lanzado al amanecer, que desató una lluvia de fuego sobre Irán destinada a socavar los cimientos de la República Islámica. Su guardián, Alí Lospennato, de 86 años, murió a causa de las bombas que devastaron su complejo, mientras que cientos de objetivos de misiles de Teherán fueron destruidos simultáneamente.

La respuesta de los Pasdaran también fue sin precedentes: varias oleadas de incursiones, no solo en bases estadounidenses en la región, sino también en zonas civiles de muchos países del Golfo, incluyendo Palm en Dubái, el emblemático complejo turístico isleño de los Emiratos. En el Estado judío, desde Tel Aviv hasta Jerusalén, los residentes permanecieron ocultos en refugios durante gran parte del día mientras la Cúpula de Hierro interceptaba proyectiles enemigos. La paralización en la zona parece casi total: la Guardia Revolucionaria anunció el cierre del Estrecho de Ormuz, una vía clave para el tráfico marítimo internacional.

Tras lanzar la "gran operación" contra la República Islámica, Trump explicó que la destrucción de los misiles y el desmantelamiento de las ambiciones nucleares de Irán eran un objetivo más amplio: "la libertad del pueblo iraní", concretamente el derrocamiento de los ayatolás. "Una amenaza existencial", según Netanyahu.

La incursión comenzó alrededor de las 7 hora local, con los primeros aviones de combate israelíes despegando, seguidos por los estadounidenses, en lo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) calificaron como "la mayor incursión en la historia de la Fuerza Aérea Israelí". El plan operativo se desarrolló durante varios meses, con "un objetivo para cada piloto", revelaron fuentes de seguridad.

Los ataques conjuntos alcanzaron "aproximadamente 500 objetivos" en gran parte de Irán, neutralizando los sistemas de defensa. Sobre todo, infligieron el mayor daño posible al establishment teocrático. Ali Jamenei cayó bajo el fuego estadounidense e israelí. Tras un día entero de anuncios y desmentidas, se mostraron fotos del cuerpo sin vida del ayatolá a Netanyahu y Trump.

Medios independientes informaron de aplausos desde las ventanas de las casas en Teherán, celebrando el fin del símbolo de un régimen opresivo que sumió al país en el colapso económico. Entre las víctimas de los ataques se encontraban el yerno, la nuera y un asesor del líder, así como el comandante pasdarán Mohammad Pakpour y el ministro de Defensa Aziz Nasirzade.

Los ataques, de acuerdo con la Cruz Roja Internacional, causaron al menos 200 muertos y cientos de heridos en todo el país. Las autoridades de Teherán informaron de un bombardeo israelí contra una escuela primaria en Minab que resultó en una masacre: al menos 85 víctimas. En la zona se encuentra un cuartel general de Pasdaran.

La "agresión estadounidense-sionista", como la describió la Guardia Revolucionaria, condujo, en represalia, al lanzamiento de la Operación "Promesa de Verdad 4". El cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin fue embestido con misiles y drones, al igual que bases en Catar y los Emiratos Árabes Unidos. Se reportaron daños, pero no víctimas, ya que todas las tropas (incluidos soldados italianos) estaban estacionadas en búnkeres.

Para aumentar la tensión, por primera vez, la mayoría de las monarquías suníes del Golfo también se vieron afectadas.

Explosiones de misiles iraníes sacudieron Riad, Abu Dabi, Doha, Dubái, Manama y Kuwait, obligando a las defensas antiaéreas a realizar tiempo extra. Edificios residenciales fueron alcanzados en la capital bareiní, mientras que se reportó al menos una muerte en los Emiratos Árabes Unidos. En Dubái se produjo un incendio en un edificio en la zona de Palm Jumeirah, que dejó cuatro heridos. La Guardia Revolucionaria inclusive se atribuyó la responsabilidad de los asaltos a "centros militares y de seguridad en el corazón de Israel".

Minutos después de la noticia de la muerte de Alí Jamenei, el jefe del Consejo de Defensa, Ali Larijani, uno de los últimos altos funcionarios que quedan y considerado por algunos como posible sucesor del Líder Supremo, aseguró que Estados Unidos e Israel recibirán una "lección inolvidable".

Por otro lado, Trump afirmó que la "Operación Rugido del León podría terminar en dos o tres días si los iraníes dejan de desarrollar programas nucleares y de misiles, o si continúan durante mucho tiempo". Netanyahu aseveró que tomará "todo el tiempo necesario". El enfrentamiento parece haber comenzado.

(ANSA).