Medio Oriente: EEUU e Israel coordinan estrategia tras ataques a Irán

Según informaron funcionarios estadounidenses y fuentes citadas por medios internacionales, ambos líderes analizaron los resultados iniciales de la ofensiva y evaluaron el alcance de los daños provocados a instalaciones militares e infraestructura estratégica iraní.

Durante el diálogo, Trump y Netanyahu abordaron además posibles escenarios de represalia por parte de Teherán y de grupos aliados de Irán en la región, incluidos movimientos armados activos en Líbano, Siria, Irak y Yemen.

Fuentes cercanas a las conversaciones indicaron que Washington y Jerusalén coincidieron en la necesidad de mantener la coordinación militar y diplomática ante una eventual escalada, al tiempo que buscan evitar que el conflicto derive en una guerra regional de mayor alcance.

El intercambio se produjo pocas horas después de la operación conjunta estadounidense-israelí, considerada una de las acciones militares más significativas contra Irán en los últimos años y que fue seguida por ataques de represalia iraníes contra intereses vinculados a aliados de Estados Unidos en el Golfo.

De acuerdo con reportes de prensa estadounidense, Netanyahu expresó su respaldo a la cooperación estratégica con Washington y agradeció el apoyo militar estadounidense, mientras ambos gobiernos analizan los próximos pasos en función de la evolución de la respuesta iraní.

Hasta el momento, la Casa Blanca no difundió una lectura oficial detallada de la conversación, aunque funcionarios señalaron que el contacto entre ambos líderes forma parte de consultas permanentes entre aliados ante el rápido deterioro de la situación regional.

Analistas destacan que el diálogo refleja el alto nivel de alineamiento político y militar entre Estados Unidos e Israel frente a Irán, mientras la comunidad internacional sigue con preocupación el riesgo de una ampliación del conflicto.

La conversación entre ambos líderes se produjo tras la ofensiva militar conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra instalaciones militares y objetivos estratégicos iraníes, operación destinada —según Washington— a degradar capacidades vinculadas al programa militar y de misiles de Teherán.

Los ataques fueron seguidos por represalias iraníes mediante el lanzamiento de misiles y drones hacia posiciones asociadas a aliados estadounidenses en la región, elevando el riesgo de una escalada regional y colocando a Medio Oriente en uno de sus momentos de mayor tensión en los últimos años. (ANSA).