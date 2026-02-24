Medio Oriente: EEUU e Israel tendrían "ventana limitada" para ataque aéreo a Irán

De acuerdo con la reconstrucción del diario británico, una fuente del aparato de inteligencia en Jerusalén sostiene que, aun con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque, Washington dispondría de una ventana operativa acotada para un ataque a gran escala: "cuatro o cinco días" de ofensiva intensa, o alrededor de una semana si se trata de ataques de menor intensidad.

La evaluación añade presión al debate en Washington sobre los costos, el alcance y la sostenibilidad de una eventual operación, en un escenario regional ya cargado por la guerra en Gaza, el conflicto de baja intensidad en múltiples frentes y la creciente actividad de grupos armados alineados con Teherán.

La lectura de inteligencia —difundida por medios israelíes a partir del reporte del Financial Times— subraya que el factor tiempo sería determinante: una ofensiva breve, de alto impacto, con capacidad limitada para prolongarse sin un nuevo escalón de despliegue, reabastecimiento y rotación de medios.

El informe se conoce mientras continúa el movimiento de piezas militares estadounidenses en el área y en paralelo a esfuerzos diplomáticos indirectos para contener una escalada, con rondas de conversaciones sobre el dossier nuclear iraní que han sido objeto de atención internacional en los últimos días.

En este contexto, Israel endureció su mensaje disuasivo hacia Líbano ante el riesgo de que Hezbollah ingrese a un eventual conflicto entre Estados Unidos e Irán. Según dos altos funcionarios libaneses, Israel envió un mensaje indirecto a Beirut advirtiendo que si Hezbollah se involucra, Israel responderá con ataques severos que podrían incluir infraestructura civil, incluso el aeropuerto.

La advertencia busca impedir una extensión del conflicto a la frontera norte israelí y elevar el costo político interno en Líbano, un país aún debilitado por crisis económica y por las secuelas de la última guerra con Israel.

La señal israelí fue acompañada por llamados desde el propio gobierno libanés a mantener a Hezbollah al margen. En Ginebra, funcionarios libaneses insistieron en la necesidad de evitar que el país sea arrastrado a una nueva confrontación regional que podría tener "consecuencias devastadoras" y ampliar el rango de objetivos israelíes a infraestructura crítica.

Hezbollah, alineado con Irán, ha sostenido públicamente su disposición a responder ante amenazas, aunque la dinámica del tablero regional cambió tras los choques recientes y la intensificación de la presión internacional para reducir riesgos de escalada.

En Jerusalén, la evaluación sobre la "ventana limitada" de ataque estadounidense también se interpreta como un elemento que podría condicionar la estrategia: un ataque de pocos días requeriría objetivos claramente definidos, inteligencia de alta precisión, y una coordinación operativa que reduzca la exposición a represalias de Irán y de sus aliados regionales.

Irán, por su parte, ha advertido en numerosas ocasiones que respondería ante un ataque contra su territorio, y que cualquier ofensiva podría desencadenar represalias en múltiples frentes, desde el Golfo Pérsico hasta Irak, Siria, Líbano y Yemen, escenario que preocupa a aliados occidentales por el impacto potencial en rutas energéticas y en la seguridad regional.

El reporte del Financial Times se suma a otros análisis que destacan que, más allá del poder de fuego disponible, una campaña sostenida contra Irán plantearía desafíos logísticos y políticos de gran envergadura, además del riesgo de un conflicto prolongado con efectos imprevisibles.

La Casa Blanca no confirmó por el momento planes de ataque, pero el aumento de la presencia militar y el tono de los mensajes disuasivos alimentan la percepción de que Washington mantiene abierta la opción militar mientras intenta consolidar presión diplomática sobre Teherán. (ANSA).