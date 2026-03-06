Medio Oriente: ee.UU. eleva alerta antiterrorista por temor a ataques por Irán

Autoridades federales y locales anunciaron un aumento de patrullajes policiales y medidas de vigilancia en varias grandes ciudades del país, entre ellas Nueva York, Miami y Los Ángeles.

Las fuerzas de seguridad también intensificaron el monitoreo de infraestructuras consideradas sensibles, como edificios gubernamentales, centros de transporte y otros puntos de alta concentración de público.

El director del FBI, Kash Patel, ordenó a las unidades antiterroristas y de inteligencia entrar en estado de máxima alerta y movilizar todos los recursos necesarios para prevenir posibles atentados. "Todas las unidades operativas han sido activadas para monitorear cualquier potencial amenaza contra la seguridad nacional", indicaron fuentes federales.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) también confirmó el refuerzo de las tareas de prevención. La secretaria Kristi Noem, destituida ayer por Trump pero aún en funciones de manera transitoria, aseguró estar "en coordinación directa con nuestros socios federales de inteligencia y con las fuerzas del orden mientras continuamos monitoreando atentamente cualquier posible amenaza en el país".

Las medidas de seguridad se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán tras una serie de incidentes militares y ataques atribuidos a milicias proiraníes en Medio Oriente.

En los últimos años, las autoridades estadounidenses han advertido en repetidas ocasiones sobre el riesgo de operaciones llevadas a cabo por "proxies" iraníes o por individuos radicalizados que actúen dentro del territorio estadounidense.

Washington acusa además a Irán de respaldar a diversas organizaciones armadas en la región, entre ellas Hezbollah en el Líbano y milicias chiíes activas en Irak y Siria.

Según funcionarios de seguridad, eventuales acciones podrían adoptar diversas formas: desde ataques directos contra objetivos simbólicos hasta operaciones de sabotaje o ciberataques contra infraestructuras estratégicas.

Las autoridades federales pidieron a agencias locales y socios internacionales mantener un alto nivel de vigilancia mientras continúan las labores de inteligencia para detectar cualquier indicio de preparativos de ataques.

Por el momento no existen amenazas específicas o inminentes, pero las autoridades subrayaron que la situación permanece bajo estrecha observación mientras evoluciona la crisis en Medio Oriente. (ANSA).