Medio Oriente: EEUU insta a buques comerciales a evitar el Golfo

El Departamento de Transporte de Estados Unidos les sugirió a los buques comerciales a mantenerse alejados del Golfo después de que Estados Unidos e Israel lanzaran intensos bombardeos contra Teherán.

El Estrecho de Ormuz, el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Mar Arábigo "están sujetos a una importante actividad militar, por lo que se recomienda a los buques que se mantengan alejados de esta zona en la medida de lo posible".

"Los buques con bandera norteamericana, de propiedad o con tripulación estadounidense, también deben mantenerse a 30 millas náuticas de cualquier nave militar americana para evitar ser confundidos con una amenaza". (ANSA).