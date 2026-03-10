Medio Oriente: ee.UU., Irán no es más fuerte de lo previsto

"Irán está combatiendo y respetamos eso, pero no creo que sea más formidable de lo que pensábamos", declaró Caine durante una conferencia de prensa en el Pentágono junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El general señaló que las fuerzas iraníes han mostrado capacidad de adaptación durante el conflicto, pero sostuvo que el desempeño militar de Teherán se mantiene dentro de los parámetros que Estados Unidos había anticipado antes del inicio de las hostilidades.

Las declaraciones se producen en medio de una nueva escalada del conflicto entre Washington, Israel y la República Islámica, que en los últimos días incluyó bombardeos intensivos y ataques con misiles en distintos puntos de la región.

Desde el Pentágono insisten en que la estrategia militar estadounidense mantiene el control de la situación y continúa avanzando hacia los objetivos fijados por la Casa Blanca.

(ANSA).