Medio Oriente: EEUU, "lamentable" la ausencia del Vaticano; Berlín envía funcionario

(Actualizada) Por Mattia Bernardo Bagnoli (ANSA) - BRUSELAS, 18 FEB - El Consejo de Paz sigue dividiendo a los 27. También abre un frente entre la Casa Blanca y el Vaticano, que no estará en la primera reunión en Washington. "Es una organización legítima" y es "profundamente lamentable" la ausencia de la Santa Sede, "porque la paz no debería ser una cuestión partidista, política o controvertida", subrayó la portavoz estadounidense Karoline Leavitt.

Mientras tanto, Berlín también anunció participará como observador, pero solo con la presencia de un alto funcionario del ministerio de Asuntos Exteriores.

La cita en Washington sigue generando debate en Europa.

París, en la reunión de los representantes permanentes ante la UE (COREPER), expresó "críticas muy explícitas" a la Comisión por su decisión de participar, enviando como observadora a la comisaria del Mediterráneo, Dubravka Suica.

En particular, Francia se quejó del procedimiento, ya que el ejecutivo no solicitó el mandato formal del Consejo (y los tratados no le otorgan ninguna competencia al respecto). Pero así es.

El Palacio Barlyamont, ante el mini proceso iniciado por Francia, respaldada por "un puñado" de Estados miembros, respondió que esta "es la única vía creíble para influir en el proceso de paz en Medio Oriente".

Una línea que también comparte Italia. El ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro italiano, Antonio Tajani, al confirmar que será él quien vuele a Washington, subrayó que es necesario "estar presentes en el momento en que se habla y se toman decisiones sobre la reconstrucción de Gaza y el futuro de Palestina".

"Italia -remarcó desde Tirana- es protagonista en el área del Mediterráneo: no podemos no ser parte de una estrategia que deberá vernos aún en primera línea, escuchando lo que se está haciendo".

Por cómo se están poniendo las cosas, Roma no estará sola: según informes informales desde Bruselas, ya 14 países de la UE enviarán un representante a la primera reunión de la entidad geopolítica de Donald Trump. Con diversos grados de importancia.

Comenzarán Rumania y Hungría, que participarán a nivel de jefe de estado y de gobierno, con Viktor Orban que ya adhirió formalmente al Consejo (al igual que Bulgaria, que sin embargo, por problemas internos, enviará un representante).

Italia y la República Checa también estarán presentes como observadores, con los viceprimeros ministros de Asuntos Exteriores. Lo mismo hará Chipre, enviando a su jefe de diplomacia, y Grecia con el viceministro.

Polonia estará representada por el consejero de la presidencia de la República. También habrá presencia de Eslovaquia y Croacia.

Finalmente, los Países Bajos, Finlandia y Austria podrían enviar a sus embajadores en Estados Unidos.

Por último, Alemania. Entre los no europeos (pero con la tarjeta del G7 en el bolsillo), destaca Japón, que podría optar por enviar al asistente especial del Ministro de Asuntos Exteriores. Sin embargo, subrayan las fuentes, estos son detalles susceptibles a cambios hasta el último minuto, ya que la situación sigue siendo políticamente sensible.

"La decisión de no adherirse al Consejo de Paz como miembro no afecta nuestro compromiso constante con el éxito del Plan de Paz en línea con la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", se lee en un documento no oficial del Servicio de Acción Exterior (SEAE-EEAS) de la Comisión Europea distribuido a los Estados miembros en vista del Consejo de Asuntos Exteriores de la próxima semana, visto por ANSA.

"La UE está colaborando con las estructuras de gobernanza transitorias recientemente establecidas para Gaza y también está evaluando la posibilidad de proporcionar apoyo al Comité Nacional para la administración de Gaza", continúa. En resumen, el Consejo de Trump está lleno de fallos, pero ignorarlo por completo podría resultar contraproducente, al menos en esta fase. (ANSA).