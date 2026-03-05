Medio Oriente: EEUU llora los primeros seis muertos del conflicto con Irán

Todos eran reservistas asignados al 103er Comando de Sostenimiento, especializado en el suministro de alimentos y equipos a las tropas: murieron el domingo cuando un dron atacó un centro de mando en Port Shuaiba, en Kuwait, al día siguiente del ataque al país islámico, que respondió con misiles y drones hacia Israel y varios estados árabes del Golfo que albergan fuerzas armadas estadounidenses.

Vidas truncadas y familias destruidas, un verdadero desafío para la administración de Donald Trump. Se encuentra la sargento de primera clase Nicole M. Amor, de 39 años, de Minnesota. Se enlistó en la Guardia Nacional en 2005 y fue transferida a la Reserva al año siguiente, realizando posteriormente misiones en Kuwait e Irak en 2019.

Madre de dos hijos, estaba a solo días de regresar a Estados Unidos.

"Estaba casi en casa. No se va a Kuwait pensando que sucederá algo", relató su esposo, Joey Amor, lamentando que una semana antes del ataque iraní, su esposa había sido trasladada fuera de la base a un edificio similar a un contenedor, sin defensas.

En la lista de caídos figura el capitán Cody A. Khork, de 35 años, de Florida: oficial de policía militar en la Reserva del Ejército desde 2014.

También está el sargento de primera clase Noah L. Tietjens, de 42 años, de Nebraska: se enlistó como mecánico de vehículos en 2006 y era cinturón negro, gran experto en artes marciales.

Declan J. Coady, especialista de solo 20 años de Iowa.

En la Reserva desde 2023, era estudiante de la Universidad Drake en Des Moines.

"Muy querido y muy dedicado a la Universidad Drake, estudiaba sistemas informáticos, ciberseguridad e informática", escribió la universidad en un post conmemorativo, recordando su especialización que le habría asegurado "un futuro increíblemente brillante".

Coady murió en el transporte hacia el hospital después de resultar herido en el ataque, según un comunicado del Pentágono.

El mayor Jeffrey O'Brien, de 45 años, de Iowa, fue ascendido en agosto de 2024, según una publicación en Facebook que lo muestra junto a dos niños pequeños. Reservista durante casi 15 años, era oficial encargado de los informes y ingeniero de sistemas informáticos. O'Brien deja a su esposa e hijos.

Finalmente, el mayor jefe Robert Marzan, de 54 años, originario de California.

El gobernador del estado, Gavin Newsom, y la gobernadora interina, Eleni Kounalakis, expresaron sus condolencias a la esposa y la familia de Marzan, anticipando que las banderas del Capitolio del estado permanecerán a media asta en su honor. Lo describieron como "un valiente californiano cuyo servicio a nuestra nación se caracterizó por el honor y la distinción".

Además de las seis víctimas, otros 18 militares estadounidenses resultaron gravemente heridos en las represalias iraníes. "Honramos a nuestros héroes caídos, que han servido sin miedo y altruismo en defensa de nuestra nación. Su sacrificio, y el de sus familias, nunca será olvidado", declaró en un comunicado el teniente general Robert Harter, jefe de la Reserva del Ejército y comandante general del Comando de la Reserva del Ejército de Estados Unidos. (ANSA).