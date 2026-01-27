Medio Oriente: EEUU ofrece amnistía a combatientes de Gaza que entreguen las armas

Durante una conferencia de prensa con periodistas, el funcionario afirmó que el desarme debe estar acompañado de una forma de perdón legal.

"Creemos que el desarme debe ir acompañado de algún tipo de amnistía y, francamente, pensamos que tenemos un muy buen programa para el desarme. Estamos en contacto, o mejor dicho, nuestros representantes están en contacto con Hamás y esperamos que esto ocurra", señaló.

El funcionario advirtió además que "si no se desarman, entonces han violado el acuerdo".

Según informaron medios como Times of Israel y Al Jazeera, la oferta de amnistía forma parte de un plan en 20 puntos presentado por la administración Trump en septiembre para poner fin a la guerra en Gaza.

El plan fue recibido favorablemente por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aunque algunos de sus aliados de coalición criticaron los puntos que prevén un camino hacia la creación de un Estado palestino. Por su parte, funcionarios de Hamas rechazaron los apartados del plan que exigen el desarme.

(ANSA).