Medio Oriente: Egipto, las fuerzas israelíes se retiran de todo el Líbano

Madbouly se reunió con el primer ministro libanés, Nawaf Salam, y el presidente Joseph Aoun en Beirut. El premier egipcio instó a respetar el acuerdo sobre el cese de hostilidades y a la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Egipto considera al Líbano un pilar fundamental para la estabilidad en la región", declaró Madbouly, reiterando la condena de El Cairo a las "reiteradas violaciones israelíes y la ocupación de partes del Líbano".

La visita se produce mientras el ejército israelí continúa realizando incursiones y mantiene el control sobre cinco emplazamientos en el sur, a pesar del alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Beirut y Tel Aviv que entró en vigor en noviembre de 2024. (ANSA).