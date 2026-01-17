Medio Oriente: ejército israelí ataca a altos mandos de Hamás

Entre ellos, Muhammad Hamed Muhammad Khuli, comandante del departamento de operaciones de los Campamentos Centrales de Hamás. Durante las últimas décadas, Khuli ha sido una figura clave en la brigada de los Campamentos Centrales y, en su rol, participó activamente en los preparativos de Hamás para la brutal masacre del 7 de octubre.

Khuli también supervisó a los terroristas que llevaron a cabo el ataque terrorista en el puesto de control de Nahal Oz el 6 de febrero de 1995, en el que fue asesinado Yevgeny Gromov.

Posteriormente, las FDI abatieron a Ashraf Adnan Muhammad al-Khatib, comandante de los sistemas de misiles y cohetes de la Yihad Islámica en la zona de los Campamentos Centrales; y a Saeed Khaled Ali Abd al-Rahman, comandante de francotiradores del batallón Deir al-Balah de Hamás.

En otro ataque en la Franja de Gaza, el ejército afirmó haber atacado y eliminado a dos terroristas de Hamás que trabajaban para restablecer infraestructuras terroristas.

Las FDI explican que el jueves pasado, terroristas armados abrieron fuego contra un vehículo blindado del ejército y fueron alcanzados. (ANSA).