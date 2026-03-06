Medio Oriente: el cielo de Tel Aviv como "La Guerra de las galaxias"

Enormes fragmentos incandescentes caen al suelo, causando daños y destrucción. Dentro de los refugios, se puede escuchar el zumbido de los misiles israelíes disparados en rápida sucesión, contar las explosiones y comentar lo cerca que están, mientras los ojos permanecen pegados a la pantalla del teléfono, viendo las imágenes del canal emiratí. Y viendo lo que sucede afuera, sobre nuestras cabezas.

La televisión israelí no transmite esas imágenes debido a la censura militar en tiempos de guerra, que les impide proporcionar información sobre los ataques al enemigo.

Entre un ataque y otro, mientras las columnas de humo de las bombas derribadas aún flotan en el cielo, aviones civiles aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Tel Aviv, trayendo de vuelta a casa a los 100.000 israelíes varados en el extranjero debido al cierre del espacio aéreo desde el 28 de febrero.

Miles ya han llegado entre el jueves y el viernes desde Europa, Norteamérica y Asia. Sucede una y otra vez que los aviones que aterrizan en el Aeropuerto Ben Gurión son alertados por la torre de control y obligados a ascender y dar la vuelta porque se acerca una nueva oleada de misiles desde Irán.

Los pasajeros pueden ver las bombas volar a través de sus ventanas. Entonces, incluso antes de que el mensaje del Comando del Frente Interior llegue a sus teléfonos móviles diciendo: "incidente terminado, pueden abandonar las áreas protegidas", los pilotos israelíes llegan a las pistas.

Un escenario surrealista, repetido varias veces al día, que desmorona el conocimiento sobre el concepto de peligro que motiva a la gente común. ¿Aterrizaría un avión en Roma, Berlín o Estocolmo en estas condiciones? ¿Aceptarían los pasajeros el riesgo? Una respuesta complicada, pero la percepción de seguridad en Israel es ciertamente diferente a la de otros lugares. Fotoperiodistas franceses, alemanes y japoneses han alquilado recientemente hostales con balcones en el centro de Tel Aviv para filmar la guerra en directo. No bajan las cámaras ni siquiera cuando suena la sirena; las calles se vacían y comienzan las explosiones.

"La idea es que el sistema de defensa aérea funciona, nos protege. Podemos bajar a los búnkeres en el último minuto.

Parece que el ejército mantiene los ataques bajo control. Dos periodistas de París llegaron junto a mi apartamento para filmar la detonación de misiles iraníes en el aire. Ellos también se sienten seguros", explica Mia, que trabaja en una tienda en el centro de Tel Aviv. "¿Por qué? Porque el espectáculo está aquí", dice. Pero no solo los periodistas ignoran los riesgos: muchos extranjeros en la ciudad se quedan afuera para filmar las explosiones con sus teléfonos. Luego publican las imágenes en redes sociales, testimonio de su intensa emoción.

La sensación de peligro es profundamente diferente en otras ciudades de Oriente Medio. Como en los hoteles de Dubái y Abu Dabi, donde miles de turistas quedaron atrapados en sus habitaciones en medio del conflicto. Los dramáticos llamamientos en redes sociales para que se les ayude a regresar a sus hogares revelan el verdadero temor.

Sin embargo, desde el aeropuerto de Tel Aviv, las salidas hacia el extranjero se permitirán de nuevo el domingo. Cada vuelo estará limitado a 70 personas. Este es el comienzo de la normalidad, mientras que el número de ataques de Pasdaran está disminuyendo.

Pero no hay razón para estar tan tranquilos; una sola bomba que atraviese los cañones antiaéreos puede causar muertes.

Israel ha contabilizado hasta ahora 10, además de más de 1000 heridos, 145 de los cuales se encuentran en cuidados intensivos.

