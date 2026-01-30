Medio Oriente: el cruce de Rafah se reabre pero sólo para los peatones

Por Francesco Betr• (ANSA) - TEL AVIV, 30 GEN - Después de meses de espera, presión internacional y llamamientos humanitarios sin respuesta, un rayo de esperanza para la segunda fase del alto el fuego llega desde la frontera sur de la Franja de Gaza: efectivamente, Israel dijo que reabrirá, el domingo, el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, aunque sólo para el tránsito de peatones

La decisión se tomó después de que Hamás devolviera el último cuerpo de rehenes israelíes retenidos en Gaza

Sin embargo, las operaciones militares continúan sobre el terreno

Durante las horas del anuncio, el ejército israelí anunció que había llevado a cabo nuevas incursiones en la Franja y en Rafah

Según una nota de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la aviación mató a cuatro "terroristas armados" que se acercaban a las tropas en el centro de Gaza

En otra operación nocturna, el ejército dijo que divisó a ocho militantes que emergieron del subsuelo en la ciudad de Rafah, y mató a tres de ellos

Las FDI también informaron que en el sur del Líbano habían atacado a "un terrorista involucrado en los intentos de reconstruir la infraestructura militar de Hezbolá en la zona de Seddiqin"

En el sur de la Franja, el anuncio de la reapertura del cruce fue confirmado por Cogat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que coordina las actividades civiles en los Territorios Palestinos

"Se permitirá la entrada y salida en coordinación con Egipto, sujeta a la autorización de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea", explicó el organismo, precisando que el mecanismo será similar al aplicado en enero de 2025

Sólo se permitirá el regreso a Gaza a quienes la abandonaron durante la guerra y tras un doble proceso de identificación en una zona bajo control de las FDI

Según Cogat, serían alrededor de 42 mil personas

La decisión sobre Rafah se enmarca en la transición a la segunda fase de la tregua mediada por Estados Unidos, que prevé la entrada de un comité tecnocrático palestino encargado de la gobernanza diaria del territorio y, a nivel político-militar, del desarme de Hamás

se es un punto que sigue siendo el más controvertido: el movimiento islamista repetidamente las armas como una "línea roja"

Según el presidente estadounidense, Donald Trump, "parece" que Hamás está dispuesta a desarmarse, pero un alto responsable del grupo, Mousa Abu Marzouk, lo desmintió al asegurar que "nunca se ha llegado a ningún acuerdo" sobre este aspecto

En el frente humanitario, la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, llamó a los Estados a "aprovechar el impulso generado por la primera fase del acuerdo" para mejorar urgentemente las condiciones en Gaza

Por su parte, la Unión Europea (UE) anunció una nueva misión de puente aéreo, entregando 48 toneladas de suministros médicos, elevando la ayuda total a más de 5.400 toneladas. (ANSA)