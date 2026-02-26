Medio Oriente: el diálogo con Irán sigue, pero EE. UU. se mantiene cauteloso

El representante de Omán, tras hacer de intermediario entre los emisarios de Washington y Teherán, habló de "una apertura sin precedentes a nuevas ideas" sobre el tema nuclear y declaró concluida la sesión con "progresos significativos", que llevarán a nuevas consultas técnicas la próxima semana en Viena

El régimen de los ayatolás también se refirió a "conversaciones serias", en las que participó el director de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi

Sin embargo, hubo "decepción" por parte de los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, lo que demuestra que el camino sigue siendo difícil. A complicar la situación está la insistencia de los iraníes en mantener fuera de la negociación su arsenal balístico, mientras que para la Casa Blanca "esto es un problema"

Mientras tanto, se refuerza la presencia militar de Estados Unidos en la región, con el portaaviones Gerald Ford en dirección a Israel

Las nuevas demandas presentadas al ministro iraní, Abbas Araghchi, por los enviados de Trump, según fuentes en Ginebra citadas por el Wall Street Journal, consisten en desmantelar sus tres principales sitios nucleares y entregar todo el uranio enriquecido

Washington estaría abierta a que Teherán mantenga un nivel simbólico de enriquecimiento, por debajo del 5%, un umbral insuficiente para producir armas nucleares

Los iraníes, que afirman querer continuar con su producción con fines civiles, se oponen a trasladar sus reservas al extranjero

Además, está la cuestión de las sanciones, que estrangulan la economía de la República Islámica

Teherán solicita la eliminación de todas las restricciones, pero la administración Trump no tomó una decisión definitiva al respecto

Durante la pausa entre las rondas de negociaciones, en las que ambas delegaciones consultaron a sus respectivos gobiernos, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraniano, Esmail Baghai, habló de "propuestas muy importantes y concretas avanzadas por ambas partes" y rechazó las "declaraciones contradictorias de los medios extranjeros y algunos funcionarios estadounidenses que continúan alimentando dudas"

Esta es una interpretación que busca disuadir los intentos belicosos de Trump

El régimen está preocupado por las palabras del magnate, quien en su discurso sobre el Estado de la Unión acusó a Irán de poseer "misiles que pueden amenazar a Europa" y las bases militares estadounidenses, además de trabajar para desarrollar misiles más potentes capaces de "alcanzar pronto a Estados Unidos"

Este tema podría hacer descarrilar las negociaciones, incluso si se alcanzara un acuerdo sobre el programa nuclear

Marco Rubio lo confirmó: "El presidente busca soluciones diplomáticas, pero al final tendremos que discutir otras cuestiones además del programa nuclear", explicó el secretario de Estado, añadiendo: "Irán se niega a dialogar sobre misiles balísticos, y eso es un gran problema"

En esta fase, la administración Trump mantiene la presión: el portaaviones Ford, considerado el más grande del mundo, ha zarpado de la base naval de la OTAN en Souda, en la isla griega de Creta, rumbo a Israel. Se unirá al Lincoln y su escolta

Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre los tiempos y las formas de un eventual ataque

Una de las opciones sobre la mesa de Trump es un asalto focalizado, para presionar a Teherán a hacer concesiones en el ámbito nuclear. Si la Casa Blanca, en cambio, busca favorecer un cambio de régimen, sería necesaria una campaña militar más amplia y prolongada

Washington no tiene ideas claras sobre lo que podría suceder tras la caída de los ayatolás: por ejemplo, ¨quién asumiría el liderazgo de un país donde no existe una oposición unificada y consolidada? Aparte de las ambiciones de Reza Pahlavi, hijo del último sha. (ANSA)