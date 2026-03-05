Medio Oriente: El estrecho de Ormuz, "zona de operaciones bélicas"

La Lloyd's Market Association de Londres, el valor de los buques varados supera los 25.000 millones de dólares, y aproximadamente la mitad transportan petróleo y gas. La Unión Europea (UE) describe la situación como "extremadamente preocupante" para la seguridad marítima y mantiene en alerta máxima las misiones navales, incluidas las del Aspides y el Atalanta, mientras que Irán reivindica el "control total" del estrecho y afirma haber agredido a un petrolero estadounidense en el Golfo.

La designación del Estrecho de Ormuz, el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico como zonas de operaciones bélicas fue decidida por la industria marítima internacional tras una reunión de sindicatos y empresas a nivel mundial, ante el aumento de los riesgos para el transporte marítimo comercial y los "cientos" de buques varados en la región.

La decisión responde a la "magnitud de las perturbaciones y los riesgos a los que están expuestas las tripulaciones civiles de la región", explicaron. La designación como "zona de operaciones bélicas" ofrece a la gente de mar el máximo nivel de seguridad posible y les otorga el derecho a rechazar el embarque, la opción de repatriación a cargo del armador y diversas bonificaciones y prestaciones.

Según la Organización Marítima Internacional (OMI), la agencia de la ONU responsable de la seguridad marítima, aproximadamente 20.000 marinos y 15.000 pasajeros de cruceros se encuentran actualmente varados en el Golfo.

La asociación que representa a las aseguradoras del mercado Lloyd's de Londres estima, como se mencionó, que aproximadamente la mitad de los 1.000 buques varados en la región transportan petróleo y gas, con posibles repercusiones en los mercados energéticos mundiales.

Las tensiones incluso se ven agravadas por los acontecimientos militares. La televisión estatal iraní dio a conocer que un petrolero estadounidense fue alcanzado en el norte del Golfo Pérsico por un misil de la Guardia Revolucionaria de Teherán y, de acuerdo con informes, se encuentra en llamas. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria expresó que Irán tiene el control total del Estrecho de Ormuz.

La Unión Europea está monitoreando la situación: "Estamos sumamente inquietos por la seguridad marítima, en particular en el Estrecho de Ormuz", aseverïpo la Alta representante para Asuntos Externos, Kaja Kallas, y señaló que se trata de una ruta comercial clave entre Europa y el Golfo. Kallas explicó que las misiones navales europeas, incluidas la de Atalanta y Aspides, están "coordinando esfuerzos" para proteger las rutas marítimas, y especificó que actualmente no hay activos europeos presentes en el Estrecho de Ormuz.

Italia reivindica un papel destacado en las operaciones navales europeas en la región. El Golfo, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, es "una zona crucial para nuestras exportaciones".

El tráfico en el estrecho se redujó drásticamente en los últimos días: según analistas del sector, y el tránsito de petroleros disminuyó hasta un 90 % en comparación con los niveles anteriores a la crisis. (ANSA).