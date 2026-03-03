Medio Oriente: el Grupo guerrillero colombiano ELN se solidariza con Irán

"El ELN siente como propio el dolor del pueblo iraní, por el vil y cruento asesinato del Ayatolá Imam Jamenei, líder de la resistencia y del mundo islámico, así como también por el asesinato de integrantes del alto mando militar iraní", afirmó la organización guerrillera colombiana, en un mensaje difundido por su delegación de paz en la red social X.

En su escrito, el ELN se unió a la "justa y valerosa respuesta" de Irán al demencial ataque norteamericano e israelí, al sostener que ese foco de guerra en el Medio Oriente busca que los pueblos "se arrodillen ante el imperialismo occidental".

Aseguró la organización rebelde, considerada como "grupo terrorista" por Washington, que "la causa justa del pueblo iraní triunfará" y confió en que se impondrá la construcción de "un mundo multipolar donde impere el derecho internacional creado y respetado por todas las naciones". (ANSA).