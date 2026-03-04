Medio Oriente: El líder de Hezbolá, "la resistencia es un derecho, no nos rendiremos"

Estas declaraciones se producen en un contexto de continuos enfrentamientos a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel y el aumento de temores en Beirut respecto a una posible expansión de la ofensiva israelí en el sur del país.

"Mientras exista la ocupación, la resistencia y su armamento son un derecho humano y un derecho internacional legítimo", afirmó Qassem en un discurso transmitido por la televisión al-Manar, el canal del Partido de Dios.

Según el líder del movimiento chiíta, este derecho se apoya en la estructura política libanesa establecida tras la guerra civil.

"También está en línea con el acuerdo de Taif", añadió, refiriéndose al pacto de 1989 que puso fin al conflicto civil en Líbano (1975-1990).

Qassem incluso reafirmó la determinación de Hezbolá de continuar el enfrentamiento militar con Israel.

"Nuestra elección es enfrentarlos hasta el sacrificio de nuestras vidas... nunca nos rendiremos", afirmó, mencionando un "derecho existencial de autodefensa". (ANSA).