Medio Oriente: el nuevo ayatolá Mojtaba Jamenei habla al país

En tanto, la prensa iraní reveló que Mojtaba, hijo del abatido líder espiritual de la República Islámica Ali Jamenei, dará hoy su primer discurso al país.

En otro mensaje, el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Ejei, calificó la elección como "una fuente de alegría y esperanza", instando a las élites, los funcionarios y el pueblo a jurar lealtad al nuevo líder y fortalecer la unidad. Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en otro mensaje, apoyó al nuevo líder, afirmando que su elección se realizó mediante un proceso transparente y legal.

En tanto, Moscú y Pekín apoyaron al nuevo designado. En un mensaje de felicitación al nuevo líder de Irán, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que Rusia ha sido y seguirá siendo un socio confiable de la República Islámica, según informa la agencia de noticias RIA Novosti.

"Confío en que continuará con honor la labor de su padre y unirá al pueblo iraní frente a las duras pruebas", se lee en el telegrama de Putin a Mojtaba Jamenei. "Ahora que Irán se enfrenta a una agresión armada, sus actividades en este alto cargo requerirán sin duda gran coraje y dedicación", añadió el líder ruso. "Por mi parte, reitero nuestro continuo apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes. Rusia ha sido y seguirá siendo un socio confiable de la República Islámica", enfatizó Putin.

La decisión de Irán de nombrar a Mojtaba Jamenei como nuevo Líder Supremo, en reemplazo de su padre, Ali, quien murió en los bombardeos israelíes-estadounidenses, es un asunto interno, apuntó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, en una conferencia de prensa. Y añadió que China se opone a cualquier acción selectiva contra el nuevo líder iraní, tras las amenazas del ejército israelí. "China se opone a la injerencia en los asuntos internos de otros países bajo cualquier pretexto, y la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán deben ser respetadas", declaró Guo.

A su vez, el ayatolá Mohsen Heidari declaró a la televisión estatal que algunos miembros de la Asamblea de Expertos "no fueron informados de la reunión y no pudieron asistir a la sesión de votación de ayer a pesar de encontrarse en la ciudad de Qom". Esto fue reportado por Iran International y Nexta.

Heidari afirmó que más de dos tercios de los 88 miembros del organismo —necesarios para una votación válida— asistieron a la reunión, alcanzando el quorum requerido para la votación, y afirmó que Mojtaba Jamenei recibió casi el 85% de los votos emitidos por los presentes.

Si las cifras fueran correctas, significaría que al menos 59 miembros asistieron a la reunión y que aproximadamente 50 o más votaron a favor de Jamenei. El hecho de que a algunos clérigos no se les permitiera participar en la votación demuestra las tensiones dentro de la Asamblea de Expertos y la oposición de varios miembros a la transferencia hereditaria del poder mediante la elección del hijo del difunto Líder Supremo Alí Jamenei.

Según un video publicado en redes sociales, durante la noche en Teherán se corearon consignas hostiles contra Mojtaba Jamenei tras su elección como líder supremo de Irán. En el video de 17 segundos, grabado de noche desde la ventana de un edificio, se escuchan voces femeninas gritando "¡Muerte a Mojtaba!" ("Marg bar Mojtaba" en persa), mientras se escuchan cánticos religiosos a lo lejos.

El anuncio de la nominación de Mojtaba Jamenei, miembro de la facción de línea dura del establishment iraní, fue realizado anoche por la Asamblea de Expertos, en medio de una fuerte oposición de numerosos activistas políticos, reformistas y un grupo de figuras religiosas, así como de algunos miembros de la propia Asamblea de Expertos, quienes, según se informa, protestaron por la presión ejercida por la Guardia Revolucionaria y la falta de un proceso legal para su elección.

Mojtaba Jamenei rara vez ha aparecido en público y durante años ha sido considerado un político entre bastidores, con influencia política, financiera y de seguridad sobre los asuntos del país, con el apoyo de la Guardia Revolucionaria.

Varios líderes religiosos se han quejado de su falta de un nivel aceptable de jurisprudencia islámica, necesaria para el liderazgo, especialmente tras ser llamado "ayatolá" por sus partidarios.

También fue sancionado por Estados Unidos en 2019 por "actuar en lugar de su padre, el difunto líder Alí Jamenei, y por su papel en las actividades regionales de Irán y la represión del pueblo iraní". Su nombramiento probablemente provocará la ira del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha argumentado que Washington debería tener voz y voto en la selección del Líder Supremo de Irán.

Grupos proiraníes en Irak han acogido con satisfacción el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo Líder Supremo de Irán, tras la muerte de su predecesor y padre en ataques estadounidenses e israelíes. La poderosa Organización Badr afirmó que el nuevo liderazgo representa "una bendita continuidad en el camino de la revolución islámica".

La facción Asaib Ahl al-Haq afirmó que la elección de Mojtaba Jamenei demuestra "continuidad" y "fortalece el papel de la República Islámica como pilar central del eje de la resistencia", mientras que Kataeb Hezbolá afirmó que reflejaba una profunda comprensión de los desafíos existenciales que enfrenta la nación.

Irán lanzó sus primeros misiles hacia Israel tras el nombramiento del nuevo líder supremo de la República Islámica, según la emisora estatal IRIB. "Irán lanza la primera oleada de misiles bajo el liderazgo del ayatolá Sayyed Mojtaba Jamenei hacia los territorios ocupados", informó IRIB en su canal de Telegram, publicando la foto de un proyectil con el lema "A sus órdenes, Sayyid Mojtaba", una referencia religiosa chiita.

