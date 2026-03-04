Medio Oriente: el Papa implora por la paz

"Continuemos nuestro camino cuaresmal con espíritu de penitencia y conversión, implorando la misericordia y la paz de Dios para nosotros y para el mundo entero", dijo el Papa.

Desde Beirut, donde Israel bombardea sin cesar posiciones de Hezbolá en los suburbios del sur de la ciudad, fuentes del gobierno libanés revelaron que el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, llamó por teléfono al presidente Joseph Aoun.

Según las fuentes, Parolin reiteró el apoyo del Vaticano al Líbano "en estos días difíciles" y su disposición a ayudar a aliviar el sufrimiento de la población y Aoun agradeció a Parolin y expresó su reconocimiento por la postura del papa León XIV hacia el Líbano y los libaneses. (ANSA).