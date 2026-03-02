Medio Oriente: el Pentágono no tuvo información de un ataque de Irán a EE. UU.

Reuters Online informó al respecto, citando a dos fuentes familiarizadas con el asunto. Las declaraciones parecen socavar un argumento clave a favor de la guerra presentado por altos funcionarios de la administración estadounidense, quienes argumentaron que el presidente Donald Trump decidió lanzar los ataques en parte debido a indicios de que los iraníes podrían atacar preventivamente a las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente.

Funcionarios del Pentágono informaron a personal demócrata y republicano de varios comités de seguridad nacional, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, durante más de 90 minutos sobre el ataque estadounidense en curso contra Irán.

En las sesiones informativas, los funcionarios de la administración enfatizaron que los misiles balísticos y las fuerzas de poder de Irán en la región representan una amenaza inminente para los intereses estadounidenses, pero no había información de inteligencia que indicara que Teherán atacaría primero a las fuerzas estadounidenses, según informaron a Reuters las dos fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

Trump afirmó que el ataque, que se prevé que dure semanas, tenía como objetivo impedir que Irán posea un arma nuclear, contener su programa de misiles y eliminar las amenazas a Estados Unidos y sus aliados.

Sin embargo, los demócratas acusaron a Trump de librar una guerra por decisión propia y atacaron sus argumentos para abandonar las conversaciones de paz, que el mediador omaní había descrito como aún prometedoras.

Trump afirmó, sin ofrecer pruebas, que Irán estaba en vías de asegurar pronto la capacidad de atacar a Estados Unidos con un misil balístico. Según fuentes citadas por Reuters online, su afirmación sobre el misil no está respaldada por informes de inteligencia estadounidenses y parece exagerada.

