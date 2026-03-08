Medio Oriente: el petróleo cerca de los US$ 100, mercado teme guerra prolongada

Por Andrea D'Ortenzio (ANSA) - ROMA 8 MAR - El precio del petróleo se aproxima a los 100 dólares, habiendo aumentado aproximadamente un 30% en la última semana, alcanzando los 90 dólares, debido a la guerra contra Irán, con una tendencia que podría continuar en los próximos días.

Analistas y operadores coinciden en que el factor determinante será la duración del conflicto.

Sin embargo, Estados Unidos, a través del ministro de Energía, Chris Wright, aseguró que el estrecho de Ormuz se reabrirá "pronto" y que el mundo "no carece de petróleo y gas".

Estas palabras vienen acompañadas de una consideración que suena como una advertencia estratégica: "China está a punto de perder el segundo de sus tres proveedores de petróleo".

Irán, Venezuela y Rusia representan aproximadamente el 40% de las importaciones globales de China, cifras inciertas dada la existencia de sanciones y los mecanismos utilizados para eludirlas.

Además, Pekín importa alrededor del 50% de su petróleo de los países del Golfo, una dependencia que también comparten otras naciones asiáticas como Japón y Corea del Sur, que están considerando establecer límites de precios ante la reducción de entregas.

Los expertos indican que la utilización por parte de Arabia Saudita del terminal en el mar Rojo es insuficiente para compensar el bloqueo del estrecho de Ormuz, lo que ha llevado a Qatar, Kuwait y Emiratos Arabes Unidos a reducir o detener la producción.

Según las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, los oleoductos existentes podrían manejar un máximo de 4 millones de barriles al día, en comparación con los 20 millones que normalmente transitan por Ormuz.

Ciertamente, la saudita Aramco (y en parte también la compañía emiratí) puede contar con el terminal de Yanbu en el mar Rojo, lo que ha hecho que sus acciones suban en la bolsa de Riad, ya que el aumento del precio del petróleo impulsa sus balances.

Sin embargo, se trata de una medida que limita, pero no compensa, el bloqueo de las exportaciones, además de que sus instalaciones también han sido objeto de ataques de drones iraníes.

Existen dudas sobre la viabilidad de la propuesta de Trump de escoltar a las petroleras mediante un sistema de convoyes fuera del Golfo, así como sobre las coberturas de seguros para los barcos.

A medio plazo, otro elemento que restringe el mercado es la destrucción de las infraestructuras iraníes en curso y el posible plan estadounidense de ocupar, con una fuerza terrestre, la isla de Kharg, donde transita el 90% del petróleo de Teherán.

Las estimaciones de Goldman Sachs indican que Irán produce 3,5 millones de barriles al día y 0,8 millones de condensado, lo que representa el 4% de la producción mundial, de los cuales aproximadamente la mitad está destinada a la exportación.

Según un informe de Ziad Daoud de Bloomberg Economics, "Ni Irán, ni Estados Unidos e Israel están mostrando señales de distensión" y el "Aumento a 93 dólares no refleja plenamente los riesgos actuales".

Por ello, destaca que el precio debería ascender a al menos 108 dólares por barril, dado que las medidas para limitar daños, desde el uso del terminal en el mar Rojo hasta las esperanzas de un conflicto breve, no son "convincente". (ANSA).