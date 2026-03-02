Medio Oriente: el petróleo se dispara por la guerra

Los futuros de los principales índices de Wall Street operaban este lunes con importantes bajas en las operaciones de premarket de este lunes, al igual que las acciones europeas y de la mayoría de los mercados asiáticos, mientras que el precio del petróleo y otras commodities se disparan como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

Los futuros del petróleo Brent se disparan 8% hasta la zona de 79 dólares el barril. El WTI de Estados Unidos, en tanto, supera los 72 dólares. Reuters informó que, aunque el Estrecho de Ormuz aún no ha sido bloqueado formalmente por Teherán, los sitios de seguimiento marítimo indican que los petroleros, temerosos de un ataque o incapaces de acceder a seguros para el viaje, están comenzando a acumularse a ambos lados.

El diésel se encuentra en su nivel más alto desde el 28 de febrero de 2025. Esto según una encuesta de Staffetta Quotidiana, que especifica, sin embargo, que "esto es solo el principio": los aumentos no tienen en cuenta el aumento repentino de los precios del petróleo esta mañana tras el ataque a Irán, por lo que "los efectos en los precios de los surtidores se verán a partir de mañana". En concreto, el diésel de autoservicio se sitúa en 1,728 €/litro (+8 milésimas) y el diésel de servicio, en 1,865 €/litro (+7).

El petróleo se dispara a principios de semana: tras alcanzar un máximo del 13%, el Brent cotiza a 78,80 dólares, un 8,28% más, mientras que el WTI se cotiza a 72,24 dólares por barril, un 7,79% más.

Los precios del gas también subieron al inicio de la semana, en medio de la crisis en Oriente Medio. En Ámsterdam, el índice TTF subió un 25% hasta los 39,85 euros por megavatio-hora, su nivel más alto desde febrero de 2025.

Los analistas están preocupados por los precios del gas natural en Europa, que podrían más que duplicarse si el transporte a través del Estrecho de Ormuz se interrumpiera durante un mes, especialmente según Goldman Sachs. Los índices de referencia en Europa y Asia apenas han tenido en cuenta las primas de riesgo asociadas con Irán, según escribieron los analistas en un informe.

Aproximadamente una quinta parte del gas natural licuado (GNL) mundial, principalmente procedente de Qatar, transita por este punto crítico, y un bloqueo de un mes podría incrementar los precios spot del GNL en Europa y Asia en un 130%, hasta los 25 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU), según informa Bloomberg, basándose en cálculos de Goldman Sachs.

Sin embargo, los analistas afirman que el impacto en el gas natural estadounidense probablemente sería limitado. Estados Unidos es un importante exportador neto de este combustible superenfriado, mientras que las plantas de licuefacción suelen operar a plena capacidad, lo que les deja poco margen para aumentar los envíos.

La crisis en Oriente Medio aumenta el riesgo de que el petróleo alcance los 90-100 dólares si el conflicto con Irán se prolonga más de un mes. "El petróleo en estos niveles representa el principal problema macroeconómico. Si llega a los 90 o 100 dólares, y algunas proyecciones incluso sugieren 120 o 130 dólares, el impacto en la economía y la inflación sería significativo, con consecuencias inevitables para las decisiones de los bancos centrales", resume Filippo Diodovich, estratega senior de mercado de IG Italia.

"A corto plazo, prevemos que los precios del petróleo seguirán subiendo junto con el oro y que el dólar estadounidense se mantendrá bastante fuerte. Dependiendo de la duración del conflicto militar, esto podría ejercer cierta presión al alza sobre la inflación en Estados Unidos", explica Kristina Hooper, estratega jefe de mercado de Man Group.

"Los mercados están revalorizando el riesgo, pero aún no han descontado una disrupción sistémica. La clave sigue siendo la continuidad de los flujos energéticos. Mientras Ormuz siga operativo, incluso bajo presión, veremos volatilidad. Si el cruce se detuviera, cambiaría el régimen", señala Giacomo Calef, director nacional de Italia en NS Partners. "Las próximas 24 a 72 horas serán cruciales para entender si el conflicto busca un 'techo' o se desliza hacia una confrontación prolongada", según Thomas Mucha, estratega geopolítico de Wellington Management.

En tanto, la refinería de petróleo de Ras Tanura, en Arabia Saudita, fue atacada por un dron esta mañana, según anunció el Ministerio de Defensa del país. Las autoridades derribaron la aeronave que se aproximaba, sin que se reportaran heridos.

El anuncio surge tras un informe previo de Bloomberg que indicaba que la petrolera estatal saudí, Aramco, había suspendido las operaciones en la refinería de Ras Tanura tras un ataque con dron en la zona. El complejo de Ras Tanura alberga una de las refinerías más grandes de Oriente Medio, con una capacidad de 550.000 barriles diarios. (ANSA).