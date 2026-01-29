Medio Oriente: El Salvador ingresa en la Junta de Paz de Trump como fundador
Nayib Bukele se une a Argentina y Paraguay en el nuevo órgano global
La confirmación provino directamente de la cuenta oficial del organismo, una noticia que posteriormente compartió en redes sociales el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien sin embargo no proporcionó más detalles acerca de los compromisos específicos de su país
Con esta adhesión El Salvador se posiciona estratégicamente junto a Washington en un nuevo espacio de coordinación global
En América Latina solo Argentina y Paraguay figuran en la lista de miembros iniciales
La organización inicialmente concebida por Trump para supervisar su plan de paz para Gaza ahora busca ampliar su alcance a otros conflictos lo que marca la creciente relevancia de la política exterior salvadoreña en la agenda de seguridad internacional (ANSA)